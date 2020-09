Das ist jedoch nur die halbe Geschichte. Denn Mercedes hat Safety-Car-Restarts in Mugello im Vorfeld geplant. Und sogar in einem offiziellen FIA-Meeting auf die Problematik hingewiesen. "Unser Team hat die Sache heute Morgen besprochen und gesagt, dass wir uns Sorgen machen. Aber sie sagten, sie wollen daran festhalten, weil es besser für die Show ist", sagt Bottas.

"Fucking Shitshow": Verstappen tobt nach Ausfall in Mugello

"Valtteri kontrollierte die Pace zu diesem Zeitpunkt und sein Timing war gut, aber hinter ihm sah es so aus, als ob einige Autos ein wenig zu früh beschleunigt haben. Das löste das Chaos aus, das zur Roten Flagge führte ."

Andere sehen das nicht so. Vettel hält das Verhalten von Bottas für "unnötig. Als Spitzenreiter muss man sich über solche Dinge im Klaren sein. Wenn man warten will, sollte man lange warten und dann Gas geben, aber kein Stop-and-Go machen. Es ist wie auf der Autobahn. Fünf bis zehn Fahrzeuge hinter einem gibt es dann höchstwahrscheinlich einen Unfall. Zum Glück sind alle unverletzt geblieben."

Bottas findet hingegen nicht, dass er etwas falsch gemacht habe. "Wir dürfen ab der [Safety-Car-] Kontrolllinie überholen. Diese Regel besteht schon seit einiger Zeit. Der Unterschied beim Safety-Car ist, dass sie die Lichter neuerdings so spät ausschalten. Sie versuchen, die Show zu verbessern, damit [der Führende] keinen Abstand [zum Safety-Car] aufbauen kann. Vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, ob das so richtig ist."

Sein Teamkollege Lewis Hamilton, der direkt hinter Bottas auf Position zwei fuhr, sieht es ähnlich: "Das ist absolut nicht Valtteris Schuld. Er hat nur getan, was alle getan hätten. Es liegt an den Regelmachern. Sie wollen es spannender machen, aber letztlich gefährden sie lediglich Menschenleben. Sie sollten das überdenken."

"Sie haben den Punkt, an dem das Safety-Car die Lichter ausschaltet, immer später und noch später und noch später gelegt. Wir kämpfen da draußen mit allen Mitteln, besonders wenn man sich eine Position erkämpft hat wie Valtteri und das Feld anführt."

Bottas ergänzt: "Natürlich versucht man, seine Chancen zu maximieren, wenn man in Führung liegt. Da kann man mir keinen Vorwurf für machen. Ich bin in konstantem Tempo gefahren, bis ich angezogen habe. Ja, ich habe spät Gas gegeben. Aber noch vor der Kontrolllinie. Die Typen, die deswegen in einen Unfall verwickelt wurden, hätten ja auch den Spiegel schauen können. Kein Grund, deshalb rumzuheulen."