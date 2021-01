Wolff weiter: "Wir sehen in der nahen Zukunft eine Entwicklung, nicht nur mit der Budgetdeckelung [ab 2021], sondern auch mit dem technischen Regelwechsel [zur Saison 2022], wo man, glaube ich, die Augen auch offenhalten muss. Insofern sind wir am Diskutieren, was die richtige Laufzeit ist."

An dieser Stelle wurde Wolff auf Mercedes-Junior George Russell angesprochen, der Hamilton in der Formel-1-Saison 2020 in dessen Corona-Zwangspause in Bahrain vertreten hatte. Wolff reagierte so: "Mir ist an dieser Stelle wichtig zu sagen, wir haben die Karte George Russell und seinen sensationellen Auftritt in Bahrain in den Verhandlungen [mit Hamilton] niemals gespielt. Dazu haben wir eine zu starke Verbindung [zu Hamilton] und zu große Erfolge gefeiert."