"Ab jetzt werden wir uns auf 2022 konzentrieren", kündigt Steiner an. "Ich denke, dass es die meisten so machen werden", relativiert Steiner allerdings und erklärt, dass es 2021 "sehr schwierig" sei, den Rückstand aus der Saison 2020 aufzuholen. Hintergrund: Die Entwicklung der Boliden ist für die Saison 2021 teilweise eingefroren, große Leistungssprünge sind also kaum möglich.