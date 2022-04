Lewis Hamilton

Ein Freund habe ihn daran erinnert, dass man alles schaffen könne, was man erreichen wolle. Hamilton schrieb weiter: "Weiterzumachen ist eine stetige Anstrengung. Aber wir müssen weiterkämpfen, denn es gibt noch so vieles zu tun und zu erreichen."

In den vergangenen Monaten thematisierten mehrere Protagonisten aus dem Rennzirkus das Problem von psychischen Schwierigkeiten. Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatte kürzlich über mentale Probleme gesprochen und verraten, dass er mehr als 500 Stunden Therapie in Anspruch genommen hatte.

"Ich habe psychisch gelitten und tue das heute noch", sagte der Österreicher und erntete daraufhin eine Menge Respekt für seine Offenheit. Auch Dauerrivale und Red-Bull-Boss Christian Horner zollte dem 50-Jährigen Anerkennung: "Ich habe größte Hochachtung davor, wie mutig Toto ist, um Probleme mit der psychischen Gesundheit anzusprechen." Auch der 48-Jährige erlebte in der Vergangenheit Fälle in seinem unmittelbaren Umfeld.

"Ich selbst habe daran zum Glück nicht zu knabbern. Aber ich habe miterlebt, wie Freunde leiden. Also ist das ein Thema, das überaus ernst genommen werden muss", sagte Horner und stellte klar: "Es ist wichtig, dass darüber geredet wird."

Hamilton: "Erinnert euch daran, in Dankbarkeit zu leben"

Anfang des Jahres hatte auch Hamiltons Landsmann Lando Norris erklärt, dass er zu Beginn seiner Formel-1-Karriere Schwierigkeiten hatte, den Druck in der Königsklasse zu bewältigen. Darüber mit seinem Umfeld zu sprechen "war gut für mich", sagte Norris im Januar.

"Aber ich sehe - das ist noch immer ein Thema, worüber die Menschen nicht gerne reden. Und ich finde: Das muss sich ändern", forderte der 22 Jahre alte McLaren-Fahrer. "Ich hatte durch meine Offenheit sehr viele aufmunternde Rückmeldungen der Fans", erklärte Norris. Darum öffnete sich auch Hamilton nun, wie er erklärte: "Ich schreibe das, um euch klarzumachen: Es ist okay, wenn ihr euch so fühlt. Ihr müsst wissen, dass ihr nicht alleine sind und dass wir das gemeinsam durchstehen", so der siebenmalige Weltmeister.

Auch Hamilton erhielt in den sozialen Medien viel Zuspruch und Dank für seine offenen Worte. Der Vizeweltmeister der vergangenen Saison riet in seiner Botschaft zu Demut. "Erinnert euch daran, in Dankbarkeit zu leben, wenn ein neuer Tag beginnt", schrieb der 37-Jährige bei Instagram.

Der Rekordweltmeister hatte in diesem Kalenderjahr einen schweren Saisonstart. Am zurückliegenden Wochenende in Saudi-Arabien fuhr er in seinem Mercedes lediglich auf Rang zehn

Lewis Hamilton Fotocredit: Getty Images

