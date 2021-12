Bereits nachdem Hamilton im Vorjahr seinen siebten WM-Titel gewonnen und dadurch mit Rekordweltmeister Michael Schumacher gleichgezogen hatte, gab der Buckingham-Palast im Dezember 2020 bekannt, dass der Brite in den Ritterstand erhoben wird. Die Zeremonie musste dann wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben werden.

Hamilton wurde schon 2009 nach seinem ersten WM-Sieg (2008) von der Queen zum Mitglied des "Order of the British Empire" ernannt - gewissermaßen eine Vorstufe zum Ritter.

Nach dem Gewinn des vierten Titels hatte Hamilton dann gescherzt: "Wenn ich Ritter wäre, würde ich jeden zwingen, mich Sir zu nennen. Zu meinen Freunden würde ich sagen: 'Entschuldige bitte, es heißt Sir Lewis.'"

Für britische Sportler bedeutet der Ritterschlag durch ein Mitglied der königlichen Familie die höchste Ehre. Hamilton ist nach Jackie Stewart, Stirling Moss und Jack Brabham der vierte Rennfahrer, dem diese Auszeichnung zuteil wird.

Hamilton sprach hinterher nicht mir der Presse. Und auch sein Rennstall hüllt sich weiter in Schweigen. Mercedes hat noch nicht entschieden, ob man auch formal gegen den abgewiesenen Protest vom Saisonfinale in Abu Dhabi in Berufung geht. Die Frist dafür läuft am späten Donnerstagabend ab. Noch könnte Hamilton also theoretisch ein achter WM-Titel am Grünen Tisch zugesprochen werden.

Sollte sich Mercedes dazu entscheiden, auch offiziell in Berufung zu gehen, wird der Fall vor dem Berufungsgericht des Weltverbandes FIA in Paris verhandelt. Die Entscheidung über den Weltmeister von 2021 würde dann erst 2022 fallen.

