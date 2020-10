"Ich glaube, dass Max über die Saison die Nase vorne haben würde", sagt Helmut Marko gegenüber "Sport1". Als Motorsportkonsulent von Red Bull kennt er die Stärke von Verstappen genau, gleichzeitig könnte man ihm in seiner Position auch eine tendenzielle Bevorzugung seines Piloten unterstellen.

"Max ist in der Lage, diese zu umfahren. Wenn das Auto schwieriger wird, ist der Abstand zwischen Max und Albon deutlich größer", so der Red-Bull-Berater. "Wir wollen unser Auto optimieren, um in der nächsten Saison wirklich einen Angriff starten zu können."