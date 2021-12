Lando Norris reißt die Fäuste nach oben, schreit vor Freude ins Teamradio. Die McLaren-Crew in der Boxengasse liegt sich in den Armen. Auf regennasser Straße im russischen Sotschi hat der 22 Jahre alte Brite die Konkurrenz im Qualifying deklassiert, fährt über zwei Sekunden schneller als Rekordweltmeister Hamilton und sicherte sich seine erste Pole Position in der Formel 1

"Es fühlt sich unfassbar an. Ich habe davon als Kind geträumt und jetzt ist es passiert", strahlte Norris. Es war seine Sternstunde in einer starken dritten Formel-1-Saison für den McLaren-Fahrer. Nur einen Tag später setzte der Brite beinahe gar noch einen drauf: Im Rennen auf dem Sotschi Autodrom dominierte er die Konkurrenz lange.

Einzig der einsetzender Regenschauer kurz vor Ende des Grand Prix warf Norris noch auf Rang sieben zurück und verhinderte den ersten Rennsieg seiner Karriere. Den Tränen nahe sagte er nach dem Rennen: "Wir hatten alles unter Kontrolle. Das macht das Ganze noch schlimmer."

Hamilton tröstete seinen Landsmann: "Er hat einen unglaublichen Job gemacht!" Doch McLaren-Teamchef Andreas Seidl sagte eine Woche später gegenüber der "Autobild": "Für ihn war es nicht lange ein Thema. Das ist abgehakt."

Norris dominiert neuen Teamkollegen

Diese Einstellung spricht für die Reife des 22-Jährigen, der seine Leistung aus dem Vorjahr auch in seinem dritten Jahr in der Königsklasse des Motorsports verbesserte. Zu dieser Saison verpflichtete McLaren den siebenmaligen Rennsieger Daniel Ricciardo als Norris' Teamkollegen. Der Australier, einst als künftiger Weltmeister gehandelt, hatte 2014 in seiner Debütsaison bei Red Bull den viermaligen Champion Sebastian Vettel deutlich geschlagen.

Für Norris eine Reifeprüfung, wie Seidl zu Beginn der Saison klarstellte. "Er ist die Referenz, die wir im Team vermisst haben. Er hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er Rennen gewinnen kann", hatte der Passauer den Wechsel Ricciardos im F1-Podcast "Beyond the Grid" begründet. "Er wird auch eine gute Benchmark für Landos Entwicklung sein", erklärte der 45-Jährige.

Doch Norris war derjenige, der die teaminterne Benchmark definierte: Von Saisonbeginn an dominierte er seinen erfahrenen Teamkollegen nach Belieben. In 14 von 22 Qualifyings hatte der Brite die Nase vorn, im Rennen sogar noch einmal häufiger.

Am Ende der Saison lag Norris 45 Punkte vor dem 32-Jährigen und sorgte damit im Alleingang dafür, dass das Team aus Woking bis zum letzten Saisonrennen in Abu Dhabi um den dritten Rang in der Konstrukteurswertung kämpfen konnte.

Norris glänzt mit vier Podestplätzen

Zwar war es Ricciardo, der in Monza den ersten McLaren-Sieg seit 2012 einfuhr. Die restlichen vier der fünf Podestplätze für die englische Traditionsmannschaft sicherte aber allesamt Norris. In Italien besiegelte er mit einem zweiten Platz einen sensationellen Doppelerfolg . In Imola, Monaco und Spielberg wurde er Dritter.

Während des Rennens in Österreich adelte Hamilton seinen Landsmann über das Teamradio, nachdem dieser den siebenmaligen Weltmeister über mehrere Runden hinter sich halten konnte: "Was für ein großartiger Fahrer!"

Gerade mit seiner Performance zum Jahresbeginn zählte Norris zur Elite in der Königsklasse: Denn was im faszinierenden Titelkampf zwischen Hamilton und Weltmeister Verstappen beinahe unterging: Norris lag im unterlegenen McLaren bis zur Sommerpause vor Sergio Pérez und Valtteri Bottas auf Rang drei der Fahrerwertung.

In einem Interview mit der niederländischen Zeitung "De Telegraaf" hob McLaren-Geschäftsführer Zak Brown seinen Schützling folglich gar auf ein Niveau mit dem Spitzenduo. "Er ist auf dem Level von Verstappen und Hamilton. Vielleicht nicht, was die Erfahrung anbelangt. Aber definitiv in Sachen Geschwindigkeit", lobte der 45 Jahre alte US-Amerikaner.

Mercedes-Boss Wolff wütet gegen Masi: "Lewis ist beraubt worden"

Norris mit Pech in Saison-Endphase

In der Schlussphase der Saison präsentierte sich der McLaren allerdings nicht mehr ganz auf dem Level der ersten Saisonhälfte. Daher kassierten schlussendlich nicht nur Bottas und Pérez, sondern auch sein früherer Teamkollege Carlos Sainz im Ferrari noch Norris in der Fahrerwertung .

Auch, weil Norris wie in Russland häufig mit Pech zu kämpfen hatte. Im letzten Rennen in Abu Dhabi startete auf Rang drei, fiel wegen eines Plattfußes aber wie in Sotschi auf Platz sieben zurück.

"Ich hatte leider wieder Pech. Das hat mich Platz fünf in der Meisterschaft gekostet", haderte der McLaren-Pilot nach dem Grand Prix in den Emiraten und zog dennoch Motivation aus dem unglücklichen Halbjahr: "Ich werde im kommenden Jahr stärker zurückkommen." Dann werden die Karten aufgrund der einschneidenden Regeländerungen in der Formel 1 ohnehin neu gemischt.

Lando Norris erhält den Pole-Position-Award nach Qualifying in Sotschi

Norris als Titelaspirant kommender Jahre

Nach der ersten Pole Position in Russland in der vergangenen Saison strebt Norris im kommenden Jahr endlich seinen ersten Rennsieg an. Seidl hat zweifellos großes Vertrauen in den 22-Jährigen. "Er hat alles, was es braucht, um Weltmeister zu werden", adelte der Teamchef.

Vielversprechend: In den vergangenen fünf Jahren sammelte McLaren stets mehr Zähler als in der Vorsaison.

2021 präsentierte sich Norris im Schatten von Hamilton und Verstappen noch als heimlicher Champion. Im kommenden Jahr könnte er im Kampf um die Krone der Formel 1 dann voll eingreifen. Die Reifeprüfung hat er bestanden.

