Källenius verweist zudem auch auf die Sparmaßnahmen der Formel 1 wie die neue Budgetobergrenze, die ab 2021 gilt und dann pro Jahr weiter verschärft wird: "Der Nettoeinfluss [des Formel-1-Projekts] wird sich in den nächsten drei Jahren halbieren. In der Formel 1 haben wir ein sogar noch aggressiveres Ziel zur Kosteneinsparung als im Rest des Unternehmens."

Dass ein Formel-1-Ausstieg nicht zur Debatte steht, betont auch Mercedes-Sportchef Toto Wolff. Er sagte kürzlich: "Ich glaube, es liegt in der DNA von Mercedes, Rennsport zu betreiben. Der erste Mercedes überhaupt war ein Rennauto."

GESTERN AM 09:23

Im nächsten Schritt aber gelte es, den Submarken des Konzerns mehr Sichtbarkeit zu verschaffen, so Wolff. "Wir reden von AMG, von EQ, von Maybach. Und ich halte es für gut, dass jede dieser Marken ein bestimmtes Betätigungsfeld bekommt."

Und das spiegelt sich ab 2021 in einem leicht veränderten Teamnamen wieder: Mercedes tritt dann offiziell als "Mercedes-AMG Petronas Formula One Team" an, mit größeren AMG-Logos auf den Fahrzeugen als bisher. "Damit", sagt Wolff, "wollen wir die aktuelle Sichtbarkeit von AMG stärken und den Technologietransfer unterstreichen, den es zwischen AMG und dem Mercedes-Team gibt."