Die Chance, dass Schumacher auch in der kommenden Saison im Haas-Cockpit sitze, liege dem Italiener zufolge immer noch bei "50:50".

"Für mich geht es nicht mehr um das eine Rennen, um die eine Runde", erklärte Steiner bei "RTL". Entscheidend sei, was mittel- bis langfristig am besten für das Team Haas ist, ruderte der Italiener von seiner Punkteforderung an Schumacher vor dem USA-GP in Austin zurück.

Die Punkte verpasste Schumacher nicht nur zuletzt in Austin, sondern auch in Mexiko City. Dennoch: "Es ist nicht so wie gesagt wurde, also, wenn Mick jetzt in die Punkte fährt, hat er den Platz oder nicht", betonte der Südtiroler, der auch bestätigte, dass man sich mit dem jetzigen Aston-Martin-Piloten Nico Hülkenberg beschäftige.

Der 35-Jährige, der seinen Platz bei Aston Martin zur neuen Saison an den Belgier Stoffel Vandoorne abgibt, äußerte sich zuletzt bei "ServusTV" zuversichtlich, im nächsten Jahr als Fahrer in der Formel 1 an den Start zu gehen.

