Eigentlich war geplant gewesen, dass Vettel am Mittwoch und Donnerstag (am Donnerstag nur bis Mittag) fährt und erst dann an Leclerc übergibt.

Vettel sei, lässt Ferrari ausrichten, nicht an einer Grippe erkrankt, er leide auch nicht an Husten oder ähnlichen Symptomen. Sondern er fühle sich lediglich etwas geschwächt und werde am Donnerstag erstmals fahren.

Am Mittwochmorgen war Vettel zunächst am Circuit de Barcelona-Catalunya aufgetaucht. Anschließend verließ er den Paddock jedoch, um sich auszuschlafen und Erholung zu finden.

