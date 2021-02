Publiziert 27/02/2021 Am 17:59 | Update 27/02/2021 Am 18:14

Rennen eins am Freitag hatte Mercedes-Werkspilot Nyck de Vries in dominanter Manier gewonnen. In Rennen zwei am Samstag aber musste beziehungsweise durfte de Vries genau wie seine Kollegen mit Mercedes-Antrieb vom Ende des Feldes starten.

Vom Qualifying am Samstag hatte man die vier Mercedes-betriebenen Fahrzeuge ausgeschlossen, während die Ursache für den Unfall von Edoardo Mortara im Freien Training untersucht wurde.

Bis zum Rennen wurde der Fehler gefunden und behoben. So durften nicht nur de Vries, sondern auch dessen Teamkollege Stoffel Vandoorne und Venturi-Pilot Norman Nato starten.

Auch Mortara war startberechtigt und kreuzte nach Untersuchung im Krankenhaus wieder an der Strecke auf. Da aber sein Venturi-Bolide infolge des Crashs aus dem Training nicht rechtzeitig wieder aufgebaut werden konnte, musste Mortara beim Rennen doch zuschauen.

Duell Frijns vs. Bird um die Führung

Was das Renngeschehen betrifft, stand der abermals unter LED-Flutlicht ausgetragene zweite Saisonlauf am Samstag im Zuge packender Duelle um die Führung und um den letzten Podestplatz.

Während Polesetter Frijns den Start gewann und als Erster in die erste Kurve einbog, schob sich Bird direkt in dieser ersten Kurve mitsamt Berührung an Sergio Sette Camara (Dragon-Penske) vorbei und nahm die Verfolgung von Frijns auf.

Den größten Vorwärtsdrang entwickelte in der Anfangsphase aber Vergne. Vom siebten Startplatz arbeitete sich der Ex-Champion Position um Position nach vorn. Nach zehn Runden wurde er bereits an vierter Stelle hinter Frijns, Bird und Sette Camara geführt.

An der Spitze übernahm Bird mit einem Überholmanöver gegen Frijns kurzzeitig das Kommando. Kurz darauf aber schlug der Niederländer zurück und holte sich die Führung zurück. Während sich Frijns und Bird um die Führung duellierten, setzte Vergne seinen Vorwärtsdrang fort, indem er Sette Camara von der dritten Stelle verdrängte.

Als nahezu zeitgleich Jake Dennis (BMW-Andretti) nach Berührung mit Pascal Wehrlein (Porsche) strandete und auf der Strecke stehenblieb, hoffte Vergne auf eine Safety-Car-Phase, um die Lücke zum Führungsduo zu schließen. Es gab allerdings "nur" eine Full-Course-Yellow, während der zwar Tempo herausgenommen werden musste, die Abstände aber bestehen blieben.

Beim Restart lag Bird vor Frijns, weil sich der Virgin-Pilot kurz vor der Gelbphase für ein Ausweichen auf die Spur für den Attack-Mode entschieden hatte und Bird damit die Führung überlassen hatte. Mit der zusätzlichen Leistung des Attack-Modes kam Frijns kurz nach dem Restart vergleichsweise spielerisch wieder an Bird vorbei und hatte damit seine anfängliche Führung wieder inne. Doch es dauerte nicht lange bis Bird ebenfalls mit Attack-Mode zurückschlug und damit seinerseits wieder P1 übernahm.

Knallhartes Team-Duell um Vergne

Im Zuge des Duells Frijns vs. Bird holte derweil nicht nur Vergne auf, sondern vor allem auch dessen von der zehnten Position ins Rennen gestarteter Teamkollege Antonio Felix da Costa. Die beiden DS-Techeetah-Teamkollegen kämpften mit harten Bandagen um P3, bevor sich Vergne mitsamt Berührung in Kurve 21 knallhart durchsetzte.

Zehn Minuten vor Schluss rief ein Crash zwischen Maximilian Günther (BMW-Andretti) und Mitch Evans (Jaguar) am Ende der langen Gerade dann doch noch eine Safety-Car-Phase auf den Plan. Da die Zeit zum Aufräumen der Unfallstelle nicht ausreichte, entschieden die Formel-E-Verantwortlichen mit noch drei Minuten (plus einer Runde) auf der Uhr, das Feld hinter dem Safety-Car in die Boxengasse zu bringen und das Rennen mit der Roten Flagge vorzeitig zu beenden. Evans wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

So kam Sam Bird bei seinem zweiten Einsatz für das Jaguar-Team zum ersten Sieg für seinen neuen Arbeitgeber. Robin Frijns musste sich mit Verzicht auf einen möglichen Schlussangriff mit P2 begnügen. Der letzte Podestplatz ging dank des knallharten Teamduells im Lager von DS Techeetah an Jean-Eric Vergne, während Vorjahresmeister Antonio Felix da Costa mit P4 vorliebnehmen musste.

Die Top 5 komplett machte Frijns' Virgin-Teamkollge Nick Cassidy als der bestplatzierte der drei Rookies im Feld. Auf den weiteren Top-10-Plätzen wurden gewertet: Sergio Sette Camara (6.), dessen Dragon-Penske-Teamkollege Nico Müller (7.), Oliver Turvey (NIO; 8.), Oliver Rowland (Nissan e.dams; 9.) und Rene Rast (Abt-Audi; 10.).

