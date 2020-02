Das erste Freie Training zum Mexiko-Stadt ePrix musste zwölf Minuten vor Schluss mit der Roten Flagge abgebrochen werden. Audi-Pilot Daniel Abt war in Kurve 9 hart in die Streckenbegrenzung gekracht. Diese wurde so heftig beschädigt, dass Rennen im Rahmenprogramm gestrichen werden mussten.

Der 27-jährige wurde anschließend mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Video - Software-Defekt: Heftiger Trainingscrash bringt Abt ins Krankenhaus 00:43

Der G-Sensor hatte aufgrund der Wucht des Aufpralls Alarm geschlagen. Daniel Abt wurde somit zu Routineuntersuchungen ins Krankenhaus geflogen, wo unter anderen Röntgen-Aufnahmen angefertigt werden.

Den Hubschrauber zu nutzen, ist im Autodromo Hermanos Rodríguez ein normales Prozedere, weil das recht weit entfernte Krankenhaus so schneller zu erreichen ist. Abt hatte an der Rennstrecke noch den Daumen nach oben gezeigt und so signalisiert, dass mit ihm alles okay ist.

Software-Problem als Ursache

Laut Audi war ein Softwareproblem Grund für den Unfall. Vor dem Mexiko-Stadt ePrix habe es beim Abt-Werksteam und beim Kundenteam Virgin ein Update an der Software gegeben.

Nach der Untersuchung im Krankenhaus meldete sich Daniel Abt in den sozialen Medien zu Wort und sprach vom "schlimmsten Einschlag seiner Karriere". Glücklicherweise blieb er dabei aber unverletzt: "Gott sei Dank ist nichts gebrochen. Ich wurde durchgecheckt und habe das Krankenhaus verlassen", schrieb der Kemptener bei Twitter.

Abt will im Rennen starten

Im Qualifying konnte Daniel Abt nicht antreten. Jedoch soll er am Rennen, das um 23 Uhr deutscher Zeit startet (live bei Eurosport 1 und im Eurosport Player), teilnehmen. Dies meldete Audi um 21:37 Uhr. Abt würde dann von der letzten Startposition ins Rennen gehen.

(Mit Motorsport-Total.com)

