Schröder stößt im Gremium zu Peter Knäbel (Sport) und Christina Rühl-Hamers (Finanzen, Personal und Recht). Die Entscheidung für Schröder, der von einer Findungskommission des Aufsichtsrates aus einer Vielzahl von Kandidaten ausgewählt wurde, fiel laut S04-Mitteilung einstimmig.

Der promovierte Volkswirt hatte in der Vergangenheit jahrelang unter anderem in verschiedenen Führungspositionen für die Bertelsmann-Gruppe gearbeitet.

"Bernd Schröder ist die denkbar beste Wahl, um unseren Verein in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, er passt perfekt in das gesuchte Profil: Als erfahrener und umsetzungsstarker Topmanager hat er sich bereits in unterschiedlichen Aufgaben und Themenfeldern erfolgreich bewiesen. Von seinen Führungsqualitäten - ein zentrales Kriterium bei der Suche der Findungskommission - sind wir absolut überzeugt", wird Axel Hefer, Vorsitzender des Schalker Aufsichtsrates, in einer Pressemitteilung zitiert.

Schröder tritt seinen neuen Job gespannt an. "Ich gehe mit Respekt, aber insbesondere großer Vorfreude an meine neue Aufgabe auf Schalke und bin fest entschlossen, das in mich gesetzte Vertrauen zu erfüllen. Ich stehe fest hinter den Schalker Werten, liebe die Emotionen und die besondere Leidenschaft dieses großen Traditionsvereins", sagte Schröder.

(SID)

