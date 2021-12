"Michael Köllner hat Sascha Mölders mitgeteilt, dass er ihn für die nächsten zwei Spiele nicht in der entsprechenden Verfassung sieht und daher nicht auf ihn setzt und dass er sich erwartet, dass er sich mit individuell auf ihn zugeschnittenen Trainingsprogrammen in die Verfassung bringt", erklärt Gorenzel.

Eine Suspendierung oder gar einen kompletten Rauswurf habe es laut Gorenzel nicht gegeben. "Sascha hat das dann so aufgefasst, dass Michael Köllner überhaupt nicht auf ihn setzt. Das war von Anfang an überhaupt nicht so geplant und überhaupt nicht die Intention. Es gab auch keine Suspendierung oder sonst etwas", sagte er.

Gorenzel selbst habe Mölders zudem mitgeteilt, dass er sich vom Kapitän einen verstärkten Fokus auf seinen Hauptjob, sprich seinen Beruf als Spieler bei 1860, wünsche. Zuletzt war der Stürmer unter anderem als Experte beim Streamingdienst "DAZN" sowie als Kolumnist für das Fachmagazin "kicker" tätig.

Mölders steht seit 2016 bei 1860 unter Vertrag, sein Vertrag läuft noch bis 2022. In 18 Liga-Spielen in dieser Saison für München erzielte er bislang fünf Tore. Zuletzt hatte es für den Traditionsverein zwei Liga-Pleiten in Folge gegeben.

Sascha Mölders reagiert geschockt

Mölders selbst hatte sich am Montag auf Instagram zu Wort gemeldet.

Er sei "schockiert", schrieb der 36-Jährige: "Heute war ich am Trainingsgelände, und mir wurde mitgeteilt, dass ich nicht mehr zum Training erscheinen soll, beziehungsweise individuell trainieren soll, weil der Trainer es so wünscht."

