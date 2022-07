"Das war schon verrückt", beschrieb der 25 Jahre alte Schwede den Führungstreffer (56.) bei "Magenta Sport" aus seiner Perspektive. Eigentlich hatte sich der Stürmer "noch beim Schiedsrichter beschwert", weil Gegenspieler Niklas Dams ihn nach einem langen Ball in die Spitze festgehalten hatte.

Als Unbehaun den Ball vor Nilsson auf den Boden rollte, haben seine Mitspieler auf einmal "Go, go, go" gerufen, erklärte der Schwede. "Das war irre. Dann habe ich die Situation realisiert. Ich hatte ein wenig Glück", so der 1,96m-Hüne.

Was den BVB-Keeper, der sich im Anschluss mit ausgebreiteten Armen bei Stegemann beklagte, in der Situation geritten hatte? "Ich muss mal mit ihm reden, was er da gehört hat", sagte Coach Christian Preußer nach seinem Liga-Debüt.

Auch Markus Kauczinski, Trainer des SVWW, wunderte sich nach dem Match auf der Pressekonferenz über den Treffer: "Ich glaube, da müssen wir ins letzte Jahrhundert gehen, dass ich so etwas schon mal erlebt habe."

Unbehaun meldet sich bei Instagram

Drei Punkte fuhren die Hessen zum Auftakt in die neue Spielzeit allerdings trotz des irren Aussetzers von Unbehaun nicht ein.

Nach 77 Spielminuten bügelte Rodney Elongo-Yombo den Mega-Bock seines Torhüters zumindest teilweise noch aus und verhinderte mit seinem späten Ausgleich die Auftaktniederlage für die Borussia.

"Umso schöner, dass wir das Spiel dann nicht verloren haben. Das wäre sonst der Klassiker gewesen", sagte Preußer, der im Sommer beim BVB II die Nachfolge des zum FC Augsburg gewechselten Enrico Maaßen angetreten hatte

Der 21 Jahre alte Unbehaun äußerte sich nicht zu seinem Fehler, postete auf Instagram lediglich ein Bild von sich und schrieb dazu: "Weitermachen!"

