Arjen Robben hat im Sommer 2019 seine aktive Karriere beendet. Gegenüber "Sport Bild" gab der ehemalige Star des FC Bayern München zu, dass er vergangenen Winter über ein Comeback bei den Münchnern nachgedacht hatte. Der 36-Jährige meinte: "Es hat schon sehr gejuckt, die Fußballschuhe wieder anzuziehen." Der Niederländer habe sich letztlich unter anderem mit Skifahren abgelenkt.

Robben erklärte seine Comeback-Gedanken: "Das war wirklich eine kurze Phase bei mir im Dezember und Januar, da fühlte ich mich so fit, und ich habe überlegt zurückzukommen. Am Ende haben wir das dann doch nicht gemacht, und die Zeit ging vorbei."

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Bundesliga Calmund verrät Havertz-Preis: "Die Dreifaltigkeit hat entschieden ..." VOR 4 STUNDEN

Doch generell schließt der Niederländer eine Rückkehr in den Profifußball nicht aus. Der 36-Jährige weiß aber: "Wenn, dann darf ich nicht zu lange warten. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Es ist nicht einfach, zurückzukommen. Aber: Man weiß nie, was in der Zukunft passiert."

Robben spielte von 2009 bis 2019 beim deutschen Rekordmeister und gewann neben zahlreichen Meisterschaften und Pokalsiegen 2013 die Champions League mit den Münchnern. Vergangenen Sommer verkündete er sein Karriereende.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Robben lässt seine Zukunft offen

Aktuell lebt der Ex-Profi noch in München und ist Trainer einer Jugendmannschaft des TSV Grünwald. Diesen Sommer wird er allerdings mit seiner Familie zurück in seine Heimat ziehen. Wie es dann beruflich für ihn weitergehen soll, ist derzeit noch unklar.

"Ich bin noch nicht so weit zu sagen, was ich machen will. Ich bin für alles offen. Ich will mir erst die Zeit nehmen, dass wir uns in aller Ruhe an Holland gewöhnen", so der ehemalige Bayern-Star.

Generell schließt Robben auch ein Engagement als Bayern-Trainer nicht kategorisch aus: "Man weiß ja nie. Wir werden nach unserem Umzug immer wieder mal zurückkehren, um Freunde zu besuchen, den Verein."

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Ein Anflug von Verwundbarkeit bei Bayern

Play Icon WATCH Sancho plant angeblich seinen Abschied im Sommer 00:01:25

Bundesliga Bericht: Coutinho und Newcastle nähern sich an VOR 21 STUNDEN