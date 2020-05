Robert Lewandowski vom FC Bayern hat Erling Haaland geraten, vorerst in der Bundesliga zu bleiben, eher er den nächsten Schritt mache. Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass der Youngster Borussia Dortmund bereits nach einem halben Jahr schon wieder verlassen könnte. Bei einer Videokonferenz zählte der Bayern-Star außerdem seine fünf besten Mittelstürmer -außer ihm - auf und nannte auch Timo Werner.

Erling Haaland wechselte Anfang des Jahres von RB Salzburg zu Borussia Dortmund. In elf Spielen traf der 19-Jährige bereits zwölf Mal. Kein Wunder, dass auch internationale Topklubs Interesse an dem Norweger haben. Haaland, der noch einen Vertrag bis 2024 beim BVB hat, wurde zuletzt mit einem Transfer zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

Für Robert Lewandowski käme jedoch ein Wechsel diesen Sommer zu früh. Bei einer Videokonferenz mit internationalen Medien riet er dem 19-Jährigen: "Es wäre gut für ihn, wenn er noch länger in der Bundesliga bleiben würde, ehe er den nächsten Schritt macht."

La Liga Kroos exklusiv: "Man kann sicher sagen, dass es der ein oder andere bereut hat" VOR 21 MINUTEN

Haaland habe "riesiges Potenzial, aber auch noch Zeit". Der Pole, der in 275 Pflichtspielen für den FC Bayern 230 Tore erzielte, fügte an: "Ich will ihm mit meinen Aussagen keinen Druck auferlegen. Wenn er hart arbeitet, kann er ein besserer Spieler werden und irgendwann das Top-Level erreichen."

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Werner zählt für Lewandowski zu den fünf besten Stürmern der Welt

Der Angreifer erwarte von der kommenden Generation um Haaland, dass sie "aus taktischer Sicht noch flexibler" agiert.

Der 31-Jährige glaubt außerdem, dass sich das Stürmerspiel in den kommenden Jahren verändern wird: "Der Fußball verändert sich stetig. Ich denke, man wird noch mehr als aktuell auf sämtliche taktische Ausrichtungen und Mittel des Gegners vorbereitet sein müssen, um wirklich auf dem höchsten Niveau zu bestehen. Das ist ebenso wichtig wie das Kopfballspiel, das Abschirmen des Balles mit dem Rücken zum gegnerischen Tor."

Lewandowski steht aktuell mit bisher 25 erzielten Treffern auf dem ersten Platz der Torjägerliste der Bundesliga.

Die Frage, welche Mittelstürmer außer ihm derzeit die besten der Welt sind, "sei schwierig zu beantworten". Der Bayern-Star äußerte sich dann aber: "Wenn wir von Neunern sprechen, würde ich sagen: Karim Benzema, Timo Werner, Luis Suárez, Sergio Agüero und Kylian Mbappé."

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sieht er dabei nicht als Mittelstürmer an.

Auf eine Qualität legt der Pole besonders viel Wert: "Für mich muss ein Top-Stürmer auch immer mit beiden Füßen treffsicher sein."

Das könnte dich auch interessieren: Federn lassen verboten: Schalke entscheidet über Dortmunds Titelchancen

Play Icon WATCH Barça bastelt angeblich an Tauschpaket für Havertz 00:01:17

Bundesliga Söder vor Bundesliga-Neustart: "... dann müssen wir die Notbremse ziehen" VOR 11 STUNDEN