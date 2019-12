Der Weigl-Berater fügte an, dass "der Spieler auf Benfica zugehen muss, um dann zu sehen, wie die Bedingungen sind". Es sei allerdings noch offen, "ob Dortmund Weigl ziehen lässt und zu welchem Preis."

Ein Winterwechsel soll nach Informationen von "Sky" und "Bild" von Dortmunder Seite keine Option sein. Nach den Verletzungen von Axel Witsel und Thomas Delaney fehlt dem BVB gerade im defensiven Mittelfeld Personal.

Deshalb hatte Weigl auch wieder mehr Einsatzzeiten unter Trainer Lucien Favre. In dieser Saison kommt der BVB-Star schon auf 19 Spiele, dazu erzielte er am 16. Bundesligaspieltag gegen RB Leipzig (3:3) seinen ersten Saisontreffer. In der vergangenen Spielzeit absolvierte Weigl dagegen nur 25 Spiele.

Der Vertrag des 24-Jährigen in Dortmund läuft noch bis 2021, neben Lissabon soll auch Hertha BSC großes Interesse an dem Mittelfeldspieler haben. Das berichtete unter anderem "fußballtransfers.com". Demnach habe es auch schon erste Gespräche mit den Berlinern gegeben.

