Die Zukunft von Mario Götze ist noch immer offen. Der WM-Held von 2014 hat bei Borussia Dortmund nur bis zum 30. Juni einen gültigen Vertrag und dass er diesen verlängert, wird immer unwahrscheinlicher. Immerhin gibt es Gerüchte um einen Wechsel in die Serie A, wo mit AS Rom, Lazio Rom und dem AC Mailand gleich drei Klubs Interesse haben sollen. Allerdings: Götze müsste in den sauren Apfel beißen.

Welcher Klub darf es denn sein, die Associazione Sportiva Roma, die Società Sportiva Lazio oder vielleicht die Associazione Calcio Milan? Wo immer es Mario Götze in Italien hinziehen mag, er muss wohl deutliche Abstriche beim Gehalt machen.

Aktuell, so berichtet die "Bild", soll der 27-Jährige beim BVB ein jährliches Salär von etwa zehn Millionen Euro beziehen. Eine stolze Summe, die man laut "Gazzetta dello Sport" in der Hauptstadt bei AS nicht aufbringen kann. Mehr als drei Millionen sollen infolge der Corona-Pandemie nicht drin sein. Ein Wechsel zu Lazio gilt ohnehin als relativ unwahrscheinlich.

Bleibt die Option Mailand, doch auch dort dürfte man nicht bereit sein, eine zweistellige Millionensumme als Gehalt anzusetzen. Götze selbst will sich nicht unter Druck setzen lassen. Man werde ohnehin erst Konkretes wissen, "wenn wieder ein wenig Normalität eingekehrt ist".

Die Fäden im Hintergrund zieht derweil das Berater-Team um Reza Fazeli, dem sich der BVB-Star erst vor einigen Wochen angeschlossen hat.

Gut möglich, dass in der Causa Götze bald schon ganz andere Vereine die Schlagzeilen bestimmen.

