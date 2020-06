Andrej Kramaric hat beim 4:0 (2:0)-Auswärtssieg der TSG 1899 Hoffenheim bei Borussia Dortmund nicht nur einen Viererpack geschnürt, sondern auch einen "No-Look-Elfmeter" verwandelt. Das erklärte der Kroate am "Sky"-Mikrofon. "Ich muss zugeben, dass ich mir das vor dem Spiel durch den Kopf gehen gelassen habe, wenn wir 3:0 führen, so zu schießen. Wie Firmino", meinte der Matchwinner.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Heraus kam bei seinem "No-Look-Versuch" ein nicht sonderlich platzierter Schutz, der allerdings trotzdem den Weg vorbei an BVB-Schlussmann Roman Bürki in den Kasten fand. "Es war kein guter Schuss", gab auch Kramaric zu.

Bundesliga Wunder von der Weser! Furiose Bremer retten sich in die Relegation VOR 5 STUNDEN

Bereits zuvor hatte der 29-Jährige in beeindruckender Weise seine Torjäger-Qualitäten unter Beweise gestellt. Er traf zunächst per Schlenzer in den Winkel, dann per Abstauber und anschließend nach einem Tempodribbling - zum Abschluss dann eben auch noch vom Punkt. Nur ohne hinzuschauen.

Kramaric: Erster Hoffenheimer Vierpack in der Bundesliga

Es war der erste Viererpack in der Bundesliga seit Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) 2018 und der erste eines Spielers von Hoffenheim. "Es ist ein fantastisches Gefühl, Geschichte zu schreiben – und sich für die Europa League zu qualifizieren", sagte Kramaric, der verletzungsbedingt nur auf 19 Einsätze in der Saison kam (12 Tore).

Zur Belohnung für seine Tore-Show durfte der Matchwinner den Spielball nach dem Schlusspfiff mit nach Hause nehmen.

Durch den Sieg beim BVB und der zeitgleichen 0:4 (0:2)-Niederlage des VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München zogen die Kraichgauer am 34. Spieltag in der Tabelle noch vorbei an den Wölfen und sind in der Europa League gesetzt.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die bei Bayern auffielen: Ein Youngster macht es zu seinem Projekt

Play Icon WATCH Chelsea steigt angeblich ins Rennen um Bayern-Wunschspieler ein 00:02:03

Bundesliga Viererpack Kramaric! BVB kassiert peinliche Pleite gegen Hoffenheim VOR 5 STUNDEN