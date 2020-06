Das Debüt von BVB-Talent Youssoufa Moukoko in der Bundesliga könnte noch etwas auf sich warten lassen. Sportdirektor Michael Zorc sprach sich gegenüber der "Bild am Sonntag" für etwas Zurückhaltung aus: "Die Rahmenbedingungen für Profi-Einsätze von absoluten Ausnahmespielern in diesem Alter sind geschaffen, aber wir bauen deshalb überhaupt keinen Druck auf ihn auf".

Er fügte hinzu: "Wir tun gut daran, die Erwartungshaltung an Youssoufa nicht zu hoch zu schrauben."

Anfang April beschloss die Deutsche Fußballliga, dass ab sofort auch 16-Jährige im deutschen Profifußball starten dürfen. Moukoko wird am 20. November 16, wäre ab dann für die erste Mannschaft des BVB spielberechtigt.

Kehl: "Gibt Einzelfallentscheidungen"

"Es wird immer eine Einzelfallentscheidung geben, die nicht nur anhand der sportlichen Fähigkeiten getroffen werden wird. Hierbei spielen körperliche und mentale Aspekte, aber auch die Persönlichkeit des Spielers eine große Rolle", sagte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung in Dortmund. "Wir werden alle damit sehr verantwortungsbewusst umgehen".

In 84 Spielen für die Jugendmannschaften der Dortmunder erzielte Moukoko bisher 128 Tore. Mit seinen 15 Jahren spielt der Mittelstürmer bereits in der U-19 der Schwarz-Gelben und machte mit 38 Toren in 28 Spielen auf sich aufmerksam.

