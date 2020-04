Damit würden der MSV Duisburg, Waldhof Mannheim und die SpVgg Unterhaching in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga spielen.

Kevin Großkreutz ergänzte: "Dafür würde es keine Absteiger geben. Es kostet den Verein doch am Ende noch mehr Geld, wenn sie ohne Zuschauer spielen würden."

Der Spielbetrieb in der 3. Liga ist wie in der Bundesliga und 2. Liga aufgrund der Coronakrise bis mindestens zum 30. April ausgesetzt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will die Saison fortsetzen.

(SID)