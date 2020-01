Als der 19-jährige Erling Braut Haaland nach seinem dritten Treffer beim 5:3 in Augsburg die eigene Fankurve ansteuerte, um sich von den mitgereisten BVB-Fans feiern zu lassen, war ihm ein zwei Jahre jüngerer Teamkollege dicht auf den Fersen.

Giovanni "Gio" Reyna, Sohn des ehemaligen Bundesligaprofis Giuseppe Reyna, wurde in der 72. Minute zum ersten Mal in der höchsten deutschen Spielklasse eingewechselt und hatte rund sieben Minuten später seinen Anteil an Haalands Dreierpack. Der US-Amerikaner gab den Pass vor dem Assist auf Marco Reus, schaffte vorher mit einem starken Dribbling Raum und leitete so die Entscheidung ein.

Erling Haaland und Giovanni ReynaGetty Images

"Was für ein Abend! Ich bin extrem glücklich darüber, dass ich mein Debüt feiern durfte. Und noch glücklicher über den Sieg", postete er kurz nach Spielende auf seiner Instagram-Seite.

BVB: Pulisic, Sancho, Reyna?

Reyna ist die nächste große Nachwuchs-Hoffnung, die sich beim BVB versuchen darf. Als Vorbild dürfte ihm sein Landsmann Christian Pulisic dienen, der sich beim BVB in den Fokus internationaler Top-Klubs spielte und mittlerweile in der englischen Premier League beim FC Chelsea sein Geld verdient. Damit Reyna einen ähnlich erfolgreichen Weg einschlägt, muss einiges zusammenpassen.

Andere Youngster wie Jacob Bruun Larsen, dessen Entwicklung aktuell stagniert, dienen als mahnendes Beispiel und machen deutlich: Nur Talent allein wird nicht reichen - auch nicht beim BVB.

Jacob Bruun LarsenGetty Images

Dort allerdings schwärmen sie in höchsten Tönen vom großgewachsenen Nachwuchsstar, der nach einer überzeugenden Wintervorbereitung dauerhaft von der U19 in den Profikader des BVB befördert wurde. "Du bist blind, wenn du seine Stärken nicht siehst, nicht siehst, wie gut er schon ist", sagte etwa Trainer Lucien Favre nach dem Augsburg-Spiel. Otto Addo, der seit der Saison 2019/2020 als "Talente-Coach" in Dortmund unter Vertrag steht, stimmte mit ein:

" Gio ist sehr weit, auch mental sehr fit. Er kann unter Stresssituationen seine Sachen abrufen und mit einem gesunden Selbstbewusstsein mitspielen. "

Gio Reyna: Nur vier debütierten jünger

In seinen knapp 20 Minuten in Augsburg war genau diese Stressresistenz sichtbar. Reyna spielt mit einem Selbstverständnis, das für Spieler in seinem Alter außergewöhnlich ist. Ein Grund ist seine Statur, für die selbiges gilt. Mit 1,83m und einem fast bulligen Körperbau wirkt er keineswegs so, als hätte es vor ihm in der Geschichte nur vier jüngere Bundesligaspieler gegeben – doch genau das ist der Fall.

Nach Nuri Sahin, Yann Bisseck, Jürgen Friedl und Ibrahim Tanko reiht sich Reyna in die Liste der jüngsten Bundesliga-Spieler ein.

Glaubt man Favre, hat Reyna seinen Vorgängern allem eines voraus: "Er kann für sein Alter auch schon sehr clever verteidigen", so der 62-Jährige:

" Das ist schon viel mit 17. "

Giovanni Reyna: Offensiver Allrounder

Am liebsten spielt Reyna auf der Acht oder der Zehn, wie er gegenüber den "Ruhrnachrichten" verriet. Dort wird in Favres System aber vorerst kein Platz für ihn sein. Der 17-Jährige wird vermehrt über die Flügel kommen, Stars wie Thorgan Hazard oder Jadon Sancho im 3-4-3 hier und da Pausen verschaffen. Reyna ist torgefährlich, besitzt aber auch Qualitäten im Passspiel.

Neben der ihm attestierten guten Spielübersicht ist er (natürlich) schnell. Heutzutage fast Voraussetzung, um in der Offensive einer Bundesligamannschaft Spielminuten zu bekommen.

Schon in der U19 bewies er seine Klasse. In 17 Spielen legte schoss wettbewerbsübergreifend acht Tore und legte acht Treffer auf. Vor allem in der UEFA Youth League, der Nachwuchs-Champions-League, überzeugte er (4 Spiele, 4 Tore, 1 Assist).

Giovanni Reyna wechselte im Sommer 2019 zum BVBGetty Images

Leistungen, für die er mit der zweiten Profi-Vorbereitung unter Favre belohnt wurde, in der er nun den Durchbruch geschafft zu haben scheint. In Marbella traf er im Test gegen Feyenoord Rotterdam und war seitdem in aller Munde. Sein Einsatz in Augsburg zeigt: Die Verantwortlichen sehen viel in Reyna.

Jetzt liegt es an ihm, die gestiegenen Erwartungen nach und nach zu erfüllen.

Das könnte Dich auch interessieren: Schülermannschaft unter Spitzenteams: So fällt der BVB aus dem Meisterrennen