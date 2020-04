"Götze ist ein spannender Spieler. Ich muss aber auch sagen, dass wir momentan sehr zufrieden sind mit unseren Stürmern", erklärte Tare, der den Dortmunder als "Spieler und Person schätzt".

Unter Lucien Favre kommt Götze in Dortmund kaum noch zum Zug. In dieser Saison lief der Offensivspieler in 19 Pflichtpartien für den BVB auf, spielte dabei aber lediglich einmal über die vollen 90 Minuten.

Ein Abgang des WM-Final-Torschützen von 2014 scheint daher sehr realistisch. In der Vergangenheit wurde Götze mehrfach mit Klubs aus England und Italien in Verbindung gebracht. Aus der Serie A wurde dabei unter anderem Inter Mailand genannt.

Das könnte Dich auch interessieren: Schlechte Karten für den BVB? Meunier will bei PSG bleiben