"Müller hätten wir auch für drei Millionen Euro verpflichten können. Diese Summe hat Uli Hoeneß damals gegenüber dem damaligen Manager Jan Schindelmeiser aufgerufen", erinnerte sich Rangnick an die Gespräche mit den Bayern-Verantwortlichen.

Schon 2007 sei ihm Müller bei einem Spiel der Stuttgarter Kickers gegen die Amateure des FC Bayern aufgefallen, erklärte der ehemalige Schalke-Trainer. Doch zu einem Wechsel nach Hoffenheim kam es nicht.

Rangnick: Hatten auch Badstuber und Hummels im Visier

Auch ein weiteres Bayern-Eigengewächs hatten die TSG und Rangnick ins Auge gefasst. "Wir waren damals auch mit Holger Badstuber in fortgeschrittenen Gesprächen", erzählte der 61-Jährige. Der Verteidiger blieb aber ebenfalls in München, beide schafften in der Saison 2009/10 unter Louis van Gaal den Durchbruch bei den Bayern-Profis.

Für BVB-Star Mats Hummels wäre es nach Angaben von Rangnick auch fast nach Hoffenheim gegangen. "Bei Mats Hummels war es Anfang 2008 ähnlich. Ihn wollten wir auch ausleihen und es bestand schon Einigkeit", berichtete der Head of Sport und Development Soccer von Red Bull. Zu diesem Zeitpunkt spielte der Innenverteidiger beim FC Bayern. Dann habe aber "Uli Hoeneß ein Machtwort gesprochen"; so Rangnick, der anfügte:

" Er wollte nicht, dass sich Hummels nach Hoffenheim verleihen lässt, sondern nach Dortmund. "

Dort - so der Plan von Hoeneß - konnte sich Hummels in einem Umfeld entwickeln, das sowohl sportlich als auch medial Druck auf junge Spieler ausübt. Die Idee ging auf. Beim BVB holte Hummels unter anderem das Double 2011/12. Nach seiner Rückkehr zu den Münchenern 2016 gewann der ehemalige deutsche Nationalspieler drei Meistertitel. 2019 ging es dann wieder nach Dortmund.

