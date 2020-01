Der Staatliche Pensionsfonds Norwegens sorgt unter anderem vor für die Zeit, wenn die Ölreserven in der Nordsee aufgebraucht sind. Dafür investiert der Fonds auch in Unternehmen - unter anderem in die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA. Das berichtet die "Bild".

Obwohl der Fonds "nur" 1,04 Prozent der Anteile besitzt, sind das bereits über sieben Millionen Euro. Bei Gewinnsteigerung steigt auch der Aktienwert. Bedeutet: Der Transfer von Erling Haaland rentierte sich schon jetzt für den Norwegischen Pensionfonds, denn er bedeutete schon eine satte Wertsteigerung der Kapital-Anlage.

Trifft der 19-jährige Stürmer so munter weiter, freuen sich auch die Anleger - und ganz besonders der Norwegische Pensionsfonds.

Der BVB ist übrigens der einzige deutsche Fußballverein, in den der Fons investiert. Dafür hält er Anteile beispielsweise an Adidas, Volkswagen, Siemens und dem Pharmakonzern Bayer - dem Geldgeber von Bayer Leverkusen.

