Zuletzt hatten sich auch der BVB und Juventus Turin über einen Wechsel des deutschen Mittelfeldspielers geeinigt, wie der "Kicker" und die "Sport Bild" berichteten. Was die Dortmunder bisher noch vom Transfer abhielt: Paco Alcácer bekam noch kein grünes Licht.

Erst bei einem Abgang des Stürmers sei der Weg für Can frei, hieß es. Wie der "Kicker" nun berichtet, ist das Licht auf "Grün" gesprungen. Alcácer schließt sich zwar nicht seinem ehemaligen Klub, dem FC Valencia, an. Doch mit dem FC Villarreal sei ein Verein ganz in der Nähe bereit, den 26-Jährigen zu kaufen.

Can verzichtet wohl auf Gehalt beim BVB

Währenddessen klärten die Schwarz-Gelben letzte Details mit Can: Der 26-Jährige soll bis Saisonende von Turin ausgeliehen werden, danach besteht eine Kaufverpflichtung. Die Ablösesumme liegt bei rund 23 Millionen Euro. Da er wohl unbedingt nach Dortmun wollte, ist Can laut "Kicker" auch bereit, auf Gehalt zu verzichten.

Bei Juve soll er rund 14 Millionen Euro brutto im Jahr verdient haben. Spielpraxis und eine Restchance auf die Nominierung für die EM im Sommer sind ihm offenbar wichtiger.

