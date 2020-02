Man ist fast versucht, "Untertreibung" zu rufen, wenn man Hansi Flick über Serge Gnabry reden hört. Der Offensivspieler habe eine "sehr, sehr gute Entwicklung" genommen, ließ der Bayern-Trainer nach der 3:0-Gala seiner Mannschaft beim FC Chelsea wissen. Gnabry war an der Stamford Bridge mit zwei Toren - mal wieder - eine der Schlüsselfiguren im Spiel des Deutschen Meisters.

Die internationale Presse feierte den 24-Jährigen. "Serge of Glory. Gnabry verhöhnt Chelsea", titelte etwa die "Sun". Die spanische "Sport" hatte eine "Gnabry-Party" gesehen. Es ist klar, dass Flick in der Bewertung der Leistung seines Spielers wesentlich sachlicher blieb, doch auch dem 55-Jährigen ist natürlich nicht entgangen, dass die Gnabry-Party immer stimmungsvoller wird.

Beeindruckende Statistiken bei Gnabry

Schon in der vergangenen Saison, seiner ersten im Dress der Bayern, kam der gebürtige Stuttgarter auf 13 Tore und neun Assists in 42 Pflichtspielen. In dieser Spielzeit drehte der Außenstürmer den Sound noch weiter auf. 17 Treffer und zehn Torvorlagen stehen nach 30 Pflichtspielen zu Buche - eine Weltklassewert.

"Für einen jungen Spieler hat er sehr viel gelernt im letzten Jahr", lobte Teamkollege Thomas Müller. "Der Abschluss ist einer seiner großen Stärken, gerade den zweiten macht er sehr gut." Die Gefahr, dass Gnabry abhebe, bestehe aber nicht:

" Wir werden intern schon dafür sorgen, dass er weiter den Fokus darauf legt, uns sportlich weiterzubringen. "

Die Reise, die Gnabry in seiner Karriere bislang zurückgelegt hat, ist beeindruckend. Über Arsenal, eine Saison auf Leihbasis bei West Bromwich Albion, Werder Bremen und eine weitere Leihsaison bei Hoffenheim fand der Rechtsfuß den Weg in die Stammelf beim FC Bayern.

Giroud schwärmt von Gnabry

Der französische Weltmeister Olivier Giroud, von 2012 bis 2018 beim FC Arsenal unter Vertrag und inzwischen bei Chelsea engagiert, erinnert sich noch gut an den jungen Serge Gnabry bei den "Gunners":

" Mit 16 bei Arsenal war er noch nicht reif genug, aber wer ist das schon in dem Alter? Wie er sich in den letzten zwei, drei Jahren gesteigert hat, ist unglaublich. Es freut mich für ihn, er verdient es, weil er ein guter Typ ist und hart an sich arbeitet. "

Gnabry ist aber nicht nur ein fleißiger Arbeiter mit großem Talent, er ist auch variabel einsetzbar. Flick stellte den Nationalspieler in dieser Saison 18 Mal auf rechts, zehn Mal auf links sowie je einmal als hängende Spitze und als Mittelstürmer auf. Gnabry war immer voll da, fand sich in seinen Rollen extrem schnell zurecht.

Die Variabilität des Offensivspezialisten wird in den kommenden Wochen noch gefragter sein als bisher. Grund ist die Knieverletzung von Robert Lewandowski. Der Pole, mit 39 Toren in 33 Pflichtspielen die Tormaschine der Bayern, wird rund vier Wochen ausfallen.

Übernimmt Gnabry die Rolle von Lewandowski?

Gnabry könnte seine Rolle auf der zentralen Angriffsposition übernehmen. "Serge ist natürlich ein Kandidat", bestätigte Flick auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (Samstag ab 15:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de). Daneben könne aber auch "Thomas Müller auf der Position spielen. Joshua Zirkzee ist ebenfalls ein Spieler, der im Kader ist und in die Überlegungen einbezogen wird."

Sicher ist: Sollte sich Flick für die Variante mit Gnabry entscheiden, macht er nichts falsch - oder wie es Sportdirektor Hasan Salihamidzic in London flapsig formulierte: "Er ist geil auf Tore. Das ist das, was einen Stürmer auszeichnet."

