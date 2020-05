Ist das neue Heimtrikot des FC Bayern München im Internet aufgetaucht? Neue Fotos, die es bei "Footy Headlines" zu sehen gibt, legen das nahe. Demnach ist das Jersey sogar schon in Geschäften zu finden. Das Heimtrikot kommt schlicht daher und ist in klassischem Rot mit weißer Schrift gehalten. Dazu gibt es einen V-Ausschnitt ohne Kragen und drei weiße Adidas-Streifen an der Seite des Trikots.

Auf dem Stoff kann man außerdem ein dezentes Streifenmuster erkennen, das senkrecht über das gesamte Trikot verläuft.

Auch das Auswärtstrikot der Münchener wurde angeblich geleakt. Laut dem Online-Portal "Footy Headlines", das bei Trikot-Designs oft richtig liegt, soll dieses ebenso schlicht sein sowie in einem hellen Grau mit weißem Rundhalsausschnitt und knalliger Schrift in Orange daher kommen.

Doch bei der grauen Variante könnten dem aufmerksamen Bayern-Fan Fragen aufkommen. Denn das Vereinslogo auf dem angeblichen Auswärtstrikot gibt es in dieser Form nicht mehr. Vor einigen Jahren veränderten die Münchener das Logo, vor allem anhand der Anzahl der Rauten in der mittleren Reihe kann somit einen alten von einem neuen Trikotentwurf unterschieden werden.

Das geleakte Auswärtstrikot zählt aber anstelle der mittlerweile üblichen sieben immer noch acht Rauten, in diesem Fall in Orange. Ob die Münchener also in der kommenden Saison auswärts tatsächlich in Grau auflaufen, darf zumindest angezweifelt werden.

