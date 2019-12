Der FC Bayern München sondiert offenbar den Außenverteidiger-Markt. Zumindest, wenn es nach Coach Hansi Flick geht. Wie der 54-Jährige am Montag im "kicker" erklärte, wäre "eine zusätzliche Option rechts außen in der Abwehr sehr hilfreich".

Einem Bericht der "Bild" zufolge hat der deutsche Rekordmeister dafür unter anderem RB Leipzigs Lukas Klostermann im Visier. Demnach beobachte man in München die Situation des Nationalspielers "intensiv".

Klostermanns Vertrag bei den Sachsen läuft noch bis 2021. Angeblich würde RB-Sportdirektor das Arbeitspapier gerne vorzeitig verlängern, doch der Rechtsverteidiger soll zögern. Wegen Bayern?

FC Bayern: Hinten rechts drückt der Schuh

Fakt ist, dass die Personaldecke der Münchener auf dieser Position dünn ist. Mit Joshua Kimmich plant Flick langfristig auf der Sechs, weshalb mit Benjamin Pavard nur noch eine wirkliche Option für rechts hinten bereitsteht. Da in der Innenverteidigung jedoch Niklas Süle (Kreuzbandriss) bis Saisonende ausfällt, Lucas Hernández nach einer Bänderverletzung noch am Comeback arbeitet und Jérôme Boateng im Winter den Verein verlassen könnte, muss Pavard zusätzlich in der Mitte aushelfen.

Im Winter ist eine Verpflichtung Klostermanns jedoch so gut wie ausgeschlossen. Für Leipzig, die aktuell mit vier Punkten Vorsprung auf Bayern in der Bundesliga-Tabelle auf dem ersten Platz rangieren, wäre es fahrlässig, Klostermann im direkten Duell um die Meisterschaft ziehen zu lassen.

Realistisch wäre also erst ein Transfer im Sommer. Auch deshalb soll sich Bayern weiter nach kurzfristigen Alternativen umschauen. Zuletzt wurden João Cancelo (Manchester City) und Benjamin Henrichs (AS Monaco) als Kandidaten ins Spiel gebracht. Einen der beiden bis Sommer ausleihen und dann bei Klostermann zuschlagen? Klingt in der Theorie nach einem plausiblen Plan.

Transfer-Check: Klostermann hat in dieser Saison einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Unter Julian Nagelsmann stand der 23-Jährige in 22 von 25 Partien in der Startelf und zeichnete sich vor allem durch seine gefährlichen Offensivläufe auf der rechten Außenbahn aus. Der Nationalspieler wäre für die Bayern sicher eine Verstärkung, günstig dürfte Klostermann allerdings auch im kommenden Sommer nicht werden. Finanziell ist Leipzig nicht darauf angewiesen, Spieler vorzeitig abzugeben. Und dass der FCB sich bis 2021 gedulden wird, ist unwahrscheinlich.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent

