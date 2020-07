Ex-BVB Stürmer Ciro Immobile von Lazio Rom erzielte mit dem 2:0-Siegtreffer gegen Brescia Calcio sein 35. Tor in der aktuellen Serie-A-Spielzeit. Damit konnte der Italiener Robert Lewandowski von der Spitze im Rennen um den Goldenen Schuh, den Titel des besten Torjägers Europas, verdrängen. Der Bayern-Stürmer kam in der abgelaufenen Bundesliga-Saison "nur" auf 34 Treffer.

Nach der Absage des Ballon d'Or, der Auszeichnung des französischen Magazins "France Football" für den besten Fußballer des Jahres, ist dies bereits der zweite individuelle Titel, der Lewandowski durch die Finger gerutscht ist. Für den Ballon d'Or wurden dem Torjäger in diesem Jahr von vielen Seiten gute Chancen eingeräumt.

Champions League Bayern stellt fürs Triple um: Kimmich zurück in die Viererkette VOR 2 STUNDEN

Ein fader Beigeschmack hat der Kampf um den Goldenen Schuh, bei dem nur die Tore aus dem nationalen Ligabetrieb zählen, dennoch. Lewandowski hatte in der Bundesliga lediglich 34 Saisonspiele, in denen er sein Trefferkonto auffüllen konnte, wohingegen Immobile in der Serie A 38 Partien hat, um sich den Preis zu sichern.

Ein Spieler könnte dem Lazio-Angreifer den Titel aber noch streitig machen: Superstar Cristiano Ronaldo. Jedoch müsste der Portugiese ein wahres Feuerwerk am letzten Spieltag gegen die AS Rom (Samstag, 20:45 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) zünden, da ihm mit 31 Torerfolgen in der laufenden Spielzeit noch vier Treffer fehlen, um mit Immobile gleichzuziehen.

QUIZ: Kennst Du die Gewinner des Goldenen Schuhs?

QUIZ: Kennst Du alle Torschützenkönige der Bundesliga?

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Alaba-Gespräche stocken: ManCity wittert seine Chance

Play Icon WATCH Sancho-Nachfolger aus dem Norden? BVB hat angeblich Flügelflitzer im Visier 00:02:03

Bundesliga Selbstbewusste Auswahl: Davies nennt seine Top-Außenverteidiger VOR 16 STUNDEN