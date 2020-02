So lief das Spiel:

Paderborn zeigte im ersten Durchgang einen mutigen Auftritt und setzte die Schalker früh unter Druck. Die Gäste kamen auch zum ersten Abschluss der Partie, Streli Mamba wurde links im Strafraum steil geschickt und zog mit dem schwächeren Linken ab, doch der Versuch war kein Problem für Alexander Nübel (3.).

Die Paderborner spielten natürlich mit dem Risiko in Konter zu laufen, so konnte Benito Raman, nach einem starken Pass von Amine Harit, frei auf Leopold Zingerle zulaufen. Der Belgier versuchte den Torhüter zu tunneln, doch der bekam schnell die Beine zusammen und parierte den Versuch, Raman stand zuvor allerdings im Abseits und wurde zurückgepfiffen (8.).

In der Folge hatten die Königsblauen hauptsächlich den Ball, doch wussten wenig damit anzufangen. Die Abseits-Chance von Raman war für lange Zeit der einzige Abschluss der Hausherren und die Paderborner hingegen erarbeiteten sich einige Abschlüsse. So konnte Sebastian Vasiliadis aus 22 Metern relativ freistehend abziehen und verfehlte das Tor nur knapp (33.). Zwei Minuten später hatten die Hausherren ihre größte Gelegenheit im ersten Durchgang. Alessandro Schöpf legte den Ball im Sechzehner für Weston McKennie ab, dessen Schuss lenkte Zingerle stark über die Latte.

Nur eine Minute später zappelte der Ball im Netz der Schalker, doch die hatten Glück, dass Mamba beim Abspiel im Abseits stand. Eine Flanke aus dem rechten Halbfeld verwertete der schnelle Stürmer stark im eins gegen eins, doch hatte am Ende das Nachsehen.

Schalke startete deutlich stärker in den zweiten Durchgang und erspielte sich früh Chancen. Zunächst einmal gab es Diskussionen um einen möglichen Elfmeter, für Schöpf gegen Sebastian Schonlau, doch gleichermaßen war ein zweiter Ball im Spiel, was die Situation undurchsichtig machte. Am Ende gab es Ballbesitz für Paderborn, weil der Verteidiger den Schalker nicht berührt hatte (46.).

Michael Gregoritsch hätte dann das 1:0 erzielen können, als er von McKennie rechts im Strafraum freigespielt wurde. Der Österreicher verfehlte das lange Eck jedoch (48.). Der eingewechselte Ahmed Kutucu schlug anschließend eine starke Flanke, auf die Brust von McKennie, der für Raman ablegte. Der Belgier traf aus 15 Metern jedoch nur das Lattenkreuz (57.).

Bastian Oczipka spielte sich selbst dann stark auf der linken Seite frei und bediente Kutucu im Rückraum. Der Türke, der nach seiner Einwechslung sofort für Gefahr sorgte, marschierte nach rechts und zog aus 13 Metern ins lange Eck ab und sorgte für die Schalker Führung (63.). Paderborn gab jedoch nicht auf und trotz des starken Auftritts in der Offensive, gab es in der Hintermannschaft der Schalker einige Wackler.

So kam Vasiliadis rechts im Strafraum frei zum Abschluss, doch scheiterte am stark reagierenden Nübel (73.). Nach einer starken Vorarbeit von Vasiliadis kam Mamba aus gut 25 Metern zum Abschluss. Den Schuss ins rechte Eck konnte Nübel noch zur Ecke abwehren, beim anschließenden Gegentor war er jedoch machtlos (80.). Die anschließende Ecke von Kai Pröger fand den Kopf von Klaus Gjasula, der freistehend am Fünfmeterraum einköpfte. Kein Schalker war mit hochgestiegen (81.).

Die letzte gute Möglichkeit, hatten noch mal die Schalker, nach einer Harit-Ecke verfehlte Kutucus Kopfball nur knapp das Tor (90.).

Das fiel auf: Paderborn als Lieblingsgegner?

Schon beim 5:1 Sieg im Hinspiel wurde Ahmed Kutucu eingewechselt und war prompt an zwei Treffern direkt beteiligt. Ein Tor erzielte der Youngster selber und eins legte er auf. Heute wurde er erneut ins Spiel geworfen und sorgte direkt für Gefahr, so leitete er den Lattentreffer von Raman ein und erzielte anschließend das zwischenzeitliche 1:0. Fast jede gefährliche Offensivaktion ging anschließend über den Türken, der in der 90. Minute knapp an seinem Doppelpack vorbeirauschte.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 11 vs. 10

Insgesamt 21 Ecken gab es im heutigen Spiel. Noch in der ersten Halbzeit mit 6:2 in Führung, mussten die Paderborner im zweiten Durchgang ganze neun gegnerische Ecken hinnehmen. Zumindest erzielte man den eigenen Ausgleich aus einer der vier eigenen Ecken nach der Pause.