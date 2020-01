Piatek ist damit der zweitteuerste Einkauf der Klubgeschichte hinter dem erst am Montag verpflichteten Lucas Tousart (25 Millionen), der jedoch für die Rückrunde gleich wieder an Olympique Lyon zurückverliehen wurde. Außerdem hatte Hertha in der Winterpause auch Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar (VfB Stuttgart) für elf Millionen Euro verpflichtet. Auf "Twitter" hießen die Berliner Piatek in der Bundeshauptstadt willkommen:

Nach Piateks Verpflichtung soll Berlin nach Informationen der "Bild-Zeitung" auch den brasilianischen U23-Nationalspieler Matheus Cunha vom Ligarivalen RB Leipzig in Kürze unter Vertrag nehmen. Der 20 Jahre alte Mittelstürmer unterschreibt demnach am Freitag einen Vertrag bei der Hertha und kostet angeblich weitere 15 Millionen Euro Ablöse. Cunha könnte wegen der südamerikanischen Olympia-Qualifikation jedoch erst ab Mitte Februar für Hertha auflaufen.

Ibrahimovic stand Piatek bei Milan im Weg

Piatek, der vor einem Jahr für 38 Millionen Euro und mit der Empfehlung von 19 Toren aus 21 Spielen für den FC Genua nach Mailand gewechselt war, hatte beim AC spätestens nach der Verpflichtung von Ikone Zlatan Ibrahimovic einen schweren Stand.

Er wird in seiner polnischen Heimat oft mit Bayern-Star Robert Lewandowski verglichen. "Ich habe versucht, mir sein Verhalten auf dem Platz abzuschauen. Während des Spiels versuche ich, mich auf ähnliche Weise zu bewegen", sagte Piatek einmal über sein großes Idol:

" Ich weiß, dass ich sein Niveau erreichen kann, aber ich muss noch hart arbeiten. "

