Gerade einmal zehn Wochen und zehn Spiele stand Jürgen Klinsmann an der Seitenlinie von Hertha BSC. Einen "Big City Club", der mit den großen deutschen Klubs in Konkurrenz treten kann, wollte er aus den Berlinern machen.

Am Dienstagmorgen hat er mit seinem Rücktritt nicht nur die Fans, sondern auch die Vereinsführung überrascht. Die wichtigsten Fragen zum Klinsmann-Aus.

Was steckt hinter Klinsmanns plötzlichem Rücktritt?

Angeblich waren unterschiedliche Vorstellungen im Bezug auf die Zukunft des Vereins der Grund für den drastischen Schritt Klinsmanns. Laut übersteinstimmender Informationen von "Sky" und "BILD" hätte der 55-Jährige gerne langfristig als Coach der Berliner weitergemacht und wollte so schnell wie möglich Klarheit schaffen.

Die Vereinsführung um Michael Preetz und Präsident Werner Gegenbauer habe dagegen erst einmal die sportliche Entwicklung in der Rückrunde abwarten wollen.

Auch in Sachen Gehalt und Machtverteilung sollen die beiden Parteien unterschiedlicher Meinung gewesen sein.

Die Vermutung liegt nahe, dass vor allem Preetz zu den "handelnden Personen" zählt, die Klinsmann in seinem Rücktrittsstatement bezichtigt, ihm nicht mehr genug Vertrauen entgegengebracht zu haben.

Der Manager meldete sich erst eineinhalb Stunden nach Klinsmanns Facebook-Post über die Hertha-Homepage zu Wort und erklärte, "von der Entwicklung am Morgen überrascht worden" zu sein. Offenbar hatte ihn Klinsmann erst nach seiner Facebook-Ankündigung aufgesucht.

Investor Lars Windhorst, der Klinsmann im November zuerst als Aufsichtsratsmitglied und später als Trainer installierte, um sein "Big City Club"-Projekt voranzutreiben, hatte der ehemalige Nationaltrainer dagegen schon am Montag informiert. "Ich habe gestern von der Entscheidung erfahren. Ich bedauere diesen Schritt von Jürgen Klinsmann sehr", wird der 43-Jährige von "BILD" zitiert.

Video - Grujic über Klinsmann-Aus: "Waren alle verwundert" 00:45

Auch die Mannschaft soll Klinsmann laut des Berichts schon vor Manager Preetz in Kenntnis gesetzt haben. Am Montagnachmittag hatte sich Klinsmann noch in einem von der Hertha organisierten Facebook-Livechat den Fragen der Berliner Fans gestellt und recht entspannt gewirkt.

Zwar beteuert der 55-Jährige in seinem Statement, dass dem Rücktritt eine "lange Überlegung" vorausgegangen sei. Die Art und Weise der Bekanntgabe lässt jedoch vermuten, dass Klinsmann die Entscheidung eher kurzfristig getroffen hat.

Wie geht es sportlich bei der Hertha jetzt weiter?

Vorläufig wird Klinsmanns Assistent Alexander Nouri als Interimstrainer das Training der Mannschaft leiten und mindestens im kommenden Ausswärtsspiel beim SC Paderborn auf der Trainerbank sitzen. Dass der 40-Jährige, der bereits als Chefcoach bei Werder Bremen und dem FC Ingolstadt aktiv war, eine dauerhafte Lösung sein könnte, ist jedoch eher unwahrscheinlich.

Wer das Amt beim Hauptstadt-Klub in Zukunft übernehmen könnte, ist völlig offen. Angesichts der beteuerten Ziele dürfte sich Hertha jedoch nach einem namhaften Coach umschauen.

Ein Kandidat mit Berliner Vergangenheit ist beispielsweise Ex-Bayern-Coach Niko Kovac. Dieser soll jedoch nicht zur Verfügung stehen.

Sportlich hat die Hertha bislang nicht den erhofften Schritt in den zwei Monaten unter Klinsmann gemacht. Trotz anhaltender Parolen, in Zukunft im Konzert der Großen mitmischen zu wollen, zeigte besonders die jüngste 1:3-Niederlage gegen Mainz, dass das Team noch weit von den europäischen Plätzen entfernt ist.

"Wir waren in der relativ kurzen Zeit auf einem sehr guten Weg" schrieb Klinsmann zwar in seinem Statement. Seine Bilanz mit zwölf Punkten aus neun Bundesliga-Spielen ist jedoch eher ernüchternd. Dazu kommt das bittere DFB-Pokal-Aus im Achtelfinale auf Schalke (2:3 n.V.).

Mit 23 Zählern rangiert die Hertha derzeit auf dem 14. Tabellenplatz. Sechs Punkte vor dem Relegationsplatz.

Jürgen Klinsmann (mitte) und Michael Preetz (rechts)Getty Images

Ist das "Big-City-Club"-Projekt schon gescheitert?

Schwer zu sagen. Dass Klinsmann eine Kern-Rolle in den Plänen von Windhorst spielte, ist kein Geheimnis. Einstampfen wird der Investor sein Projekt aufgrund des überraschenden Rücktritts aber nicht.

Die ganz großen Namen konnte die Hertha zwar im Winter noch nicht an Land ziehen, für Lucas Tousart (Olympique Lyon, kommt im Sommer), Krzysztof Piatek (AC Milan) sowie Matheus Cunha (RB Leipzig) gab der Hauptstadt-Klub jedoch insgesamt 60 Millionen Euro aus und bekräftigte damit noch einmal die Zukunftsambitionen.

In der öffentlichen Wahrnehmung haben sich Klinsmann und die Hertha mit dem PR-Desaster allerdings keinen Gefallen getan. Verlassen wird der 55-Jährige den Verein nämlich nicht. Im Aufsichtsrat wird er der Hertha erhalten bleiben. So wie ursprünglich angedacht.

Allerdings ist es schwer vorstellbar, dass Klinsmann mit den Verantwortlichen, denen er fehlende Rückendeckung vorgeworfen hat, einfach so weiterarbeiten wird, als wäre nichts gewesen. Auch der Vereinsführung wird die Art von seinem Abgang sicher nicht gefallen haben.

Kurzfristig wird die Alte Dame nun die Scherben des Klinsmann-Chaos aufräumen müssen. Inwiefern das Projekt durch dessen Rücktritt ins Wanken geraten ist, wird vor allem der kommende Transfer-Sommer zeigen.

