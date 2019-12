Schon im Winter könnte es laut dem Bericht zu einem Transfer des 26-Jährigen kommen, der unter BVB-Coach Lucien Favre auch in seinem zweiten Jahr keinen festen Platz in der Stammelf hat.

Gerade einmal die ersten drei Bundesligaspiele bestritt der Angreifer über die volle Distanz. Seit einer Achillessehnenreizung Anfang Oktober erhielt Alcácer in der Liga nur noch 85 Minuten Spielzeit.

Alcácer kann sich Rückkehr vorstellen

Auch die Torausbeute lässt nach einem guten Start (fünf Tore nach vier Spieltagen) zu wünschen übrig. Den letzten Treffer in der Bundesliga erzielte der 26-Jährige an Spieltag vier gegen Bayer Leverkusen (4:0).

Durch einen Wechsel zurück nach Spanien erhofft sich Alcácer angeblich, wieder mehr in den Fokus von Nationaltrainer Luis Enrique zu geraten und so einen Platz im spanischen Kader für die Europameisterschaft zu erhalten.

Alcácer betonte zuletzt selbst, dass er irgendwann wieder in der spanischen Liga spielen möchte. Der Stürmer meinte gegenüber der "Marca": "Wo ich in Zukunft spielen werde, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das Leben für mich bereithält. Aber ich würde in der Zukunft sehr gerne in LaLiga zurückkehren."

Auch Cavani bei Atlético im Gespräch

Neben dem BVB-Stürmer soll Atlético-Coach Diego Simeone auch noch Edinson Cavani von Paris Saint-Germain im Visier haben. Allerdings könnten die hohen Gehaltsvorstellungen des Uruguayers, der noch bis Sommer bei Paris unter Vertrag steht, dem Transfer einen Strich durch die Rechnung machen.

Als günstigere Option soll Atlético daher bei Alcácer eine Ausleihe bis zum Sommer mit anschließender Kaufoption in Betracht ziehen. Von rund 30 Millionen Euro Ablöse ist in dem Bericht die Rede. Der BVB hatte im Sommer 2019 für Alcácer 21 Millionen Euro an den FC Barcelona überwiesen.

In 47 Spielen für die Dortmunder erzielte der Angreifer seit 2018 26 Tore und bereitete vier Treffer vor. In dieser Zeit machten Alcácer aber auch neun unterschiedliche Verletzungen zu schaffen, darunter diverse muskuläre Probleme, Zerrungen sowie erst kürzlich eine Achillessehnenreizung.

