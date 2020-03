So lief das Spiel:

Anders als in den jüngsten Partien, in denen die Bayern nach rund zehn Minuten schon 2:0 führten, machten es die Augsburger am Sonntag besser: Die Schwaben verteidigten kompakt, der Rekordmeister ließ zwar den Ball laufen, kam aber in der Anfangsphase noch nicht vors gegnerische Tor.

Auch nach einer guten Viertelstunde waren die Heimfans das Aufregendste, die den 120. Geburtstag ihres Vereins und sich selbst lautstark und mit einer stadionumspannenden Choreographie feierten. Auf dem Platz ging es zwar temporeich jedoch ohne nennenswerte Torchancen zu.

Und die Uhr lief weiter: Auch nach einer halben Stunde hatte der Rekordmeister noch keinen Schuss aufs Augsburger Tor abgegeben. Der Ball lief weiter flüssig, doch an der Gästebox war meistens Schluss. Nach sechs Toren in Hoffenheim am vergangenen Spieltag machte sich das Fehlen von Robert Lewandowski erstmals so richtig bemerkbar.

Auch nach 45 Minuten änderte sich an dieser "Dynamik" nichts. In seiner schwächsten Halbzeit unter Coach Hansi Flick brachte der Deutsche Meister keinen einzigen Ball auf das Augsburger Tor und musste mit einem mageren 0:0 in die Kabine verschwinden.

Nach der Pause wirkten die Gäste spielfreudiger und damit offensiver, was allerdings auf dem gesamten Platz mehr Räume öffnete. Und so konnte Jerome Boateng aus der Abwehrreihe einen Wunderpass auf Thomas Müller platzieren, der kurz nach Wiederanpfiff zur Führung einschob (1:0, 53.).

Die Bayern hatten in der Folge deutlich bessere Chancen als in Hälfte eins, verpassten es aber, den Sack zuzumachen. Da der FCB aufs zweite Tor ging, ergaben sich für die Gäste gelegentlich Kontermöglichkeiten, welche die Schwaben aber selten zu Ende spielen konnten.

Solange der Tabellenführer nur ein Tor Vorsprung hatte, blieb die Partie spannend. Wie schon so oft in dieser Saison ging der FCB fahrlässig mit seinen Torchancen um, ein 2:0 wäre die Entscheidung gewesen.

In der 80. Spielminute hatte Florian Niederlechner gleich zweimal die Chance zum Ausgleich, der bis dato überhaupt nicht geforderte Manuel Neuer parierte weltklasse. In der Schlussphase sicherte Hansi Flick mit Javi Martínez und Lucas Hernández (beide 86.) das knappe Ergebnis ab. In der Nachspielzeit (90.+1) traf der eingewechselte Leon Goretzka zum 2:0.

Der FC Bayern holt einen Pflichtsieg gegen Augsburg setzt sich auf vier Punkte vom BVB ab.

Der Tweet zum Spiel:

Im Februar 2020 feierte der FC Bayern München seinen 120. Geburtstag. Passend dazu liefen die Münchner am Sonntag in ihren eigens designten Jubiläumstrikots auf, deren Optik an die erste Meistersaison 1931/32 erinnert.

Das fiel auf: Der neue Alte

Beim Gastspiel in München am Sonntagnachmittag gab FCA-Coach Martin Schmidt seiner angestammten Nummer Eins im Tor Andreas Luthe den Vorzug vor Tomas Koubek. Der bisherige Augsburger Stammkeeper der laufenden Saison mit der Nummer 21 musste in der Allianz-Arena auf die Bank.

Die Statistik zum Spiel: 2015

FCA-Coach Martin Schmidt hatte seit 2015 nicht mehr in München verloren, obwohl er als Cheftrainer von Augsburg, Mainz 05 und des VfL Wolfsburg in den letzten fünf Jahren ausreichend Gelegenheit dazu hatte. Am Sonntag war es mal wieder so weit.