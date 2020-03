1. Augsburg kopiert den FC Bayern lange erfolgreich

"Wir wollen die nächsten Spiele mit Mut angehen und das am Sonntag zeigen", kündigte Augsburg-Trainer Martin Schmidt vor der Mammut-Aufgabe beim FC Bayern verheißungsvoll an. Schließlich weiß der 52-Jährige, wovon er redet: Schmidt verlor lediglich eines seiner insgesamt vier Gastspiele in der bayerischen Landeshauptstadt. Die letzte Pleite datiert sogar aus dem März 2015 mit dem FSV Mainz 05.

Auf dem Rasen setzte der Außenseiter zunächst die Vorgaben seines Trainers optimal um und machte dem Tabellenführer das Leben über weite Strecken schwer. Dabei bedienten sich die Fuggerstädter im Spiel gegen den Ball aus dem Repertoire des Gegners.

Die Gäste liefen die Bayern in der ersten halben Stunde immer wieder sehr hoch an und zwangen sie so zu weiten Schlägen aus der eigenen Hälfte. Entsprechend lahmte das in den vergangenen Wochen so harmonische Kombinationsspiel der Münchener im ersten Durchgang. Genau jene defensive Taktik zeichnete die Mannschaft von Trainer Hansi Flick in ihren jüngsten Auftritten aus.

Das Resultat: Lediglich ein Torschuss des Rekordmeisters in den ersten 45 Minuten. "Wir haben es nicht geschafft, den Schalter umzulegen und uns zu quälen. Du tust dir schwer, wenn du das 1:0 nicht erzwingen willst, sondern es erhoffst", erklärte Thomas Müller.

Mit zunehmender Spielzeit wurde der Druck der Hausherren jedoch immer größer, was auch dem laufintensiven Spiel der Augsburger geschuldet war. Der FC Bayern legte sich den immer tiefer verteidigenden Gegner in regelrechter Handball-Manier zurecht und lauerte auf seine Chance.

Diese sollte sich schließlich nach 53 Minute ergeben, als Jérôme Boateng mit einem butterweichen Chippass aus der eigenen Hälfte punktgenau den Fuß von Müller fand, der zur Führung vollendete.

Trotzdem konnte Augsburg die Partie in ihrer defensiven Grundordnung lange offen halten, was nicht zuletzt am überragenden Torhüter Andreas Luthe lag. Erst der eingewechselte Leon Goretzka konnte den Sack für die Münchener zum 2:0-Endstand endgültig zumachen (90.+1).

2. Zirkzee nutzt seine Chance nicht

Drei Treffer in den ersten 100 Bundesliga-Minuten. Der kometenhafte Aufstieg von Joshua Zirkzee ist einer der Erfolgsgeschichten des FC Bayern in dieser Saison. In Abwesenheit des verletzten Torjägers Robert Lewandowski hat der Youngster in den kommenden Wochen nun sogar die große Möglichkeit, sich weiter in das Rampenlicht der Bundesligabühne zu knipsen und für weitere Aufgaben zu empfehlen.

Gegen Augsburg wurde der 18-Jährige jedoch etwas auf den harten Boden der Realität zurückgeholt. Zirkzee konnte seine Bewährungschance von Beginn an nicht nutzen und hing an vorderster Front der zunächst lahmenden Bayern-Offensive größtenteils in der Luft, was 28 Ballaktionen bis zu seiner Auswechslung in der 70. Minute (für Goretzka) belegten.

Dabei hätte der Niederländer wenige Augenblicke zuvor sein persönliches Märchen weiterschreiben können, doch er schoss nach kluger Vorarbeit von Müller den bereits am Boden liegenden FCA-Keeper Luthe an (65.).

Serge Gnabry ersetzte im Anschluss Zirkzee im Sturmzentrum der Münchner und gefiel in neuer Rolle. Der deutsche Nationalspieler gab in der Schlussphase nahezu den Alleinunterhalter im Angriff und liebäugelte ein ums andere Mal mit seinem 12. Saisontor (71., 74., 75.).

Auch wenn Gnabry an diesem Nachmittag torlos blieb, trug er sich mit dem sehenswerten Assist zum Endstand (90.+1) zumindest noch in die Scorerliste ein.

3. Neuer bewahrt Bayern vor einem Déjà-vu

Die Fans des Rekordmeisters dürften sich mit zunehmender Spielzeit an die Begegnung aus der vergangenen Saison an gleichem Ort erinnert gefühlt haben. Die Hausherren bekamen wie beim 1:1-Remis im September 2018 den Ball vorne trotz bester Möglichkeiten nur einmal über die Linie und mussten am anderen Ende des Spielfelds plötzlich zittern.

Und in der Tat sollte sich die eine große Ausgleichschance für den FC Augsburg zehn Minuten vor dem Ende ergeben. Joker Alfred Finnbogason tankte sich auf der linken Seite durch und fand im Zentrum Florian Niederlechner, der freistehend aus sechs Metern am glänzend reagierenden Manuel Neuer scheiterte (80.).

Der Kapitän bewahrte sein Team reaktionsschnell vor einem Déjà-vu und damit auch vor einem leichtfertigen Punktverlust im Kampf um die deutsche Meisterschaft.

"Wir müssen uns bei Manuel (Neuer; Anm. d. Red) bedanken, dass wir nicht den Ausgleich kassiert haben", wusste auch Müller nach der Partie am "Sky"-Mikrofon.

Bereits gegen den 1. FC Köln (4:1) vor rund drei Wochen stellte der deutsche Nationalkeeper seine Qualitäten im Eins-gegen-Eins unter Beweis und erstickte so ein mögliches Comeback der Domstädter im Keim.

Unbeeindruckt der Debatte um seinen zukünftigen Konkurrenten im Münchener Tor, Alexander Nübel, präsentierte sich Neuer gewohnt abgeklärt und stellt mit seinen Vorderleuten (gemeinsam mit RB Leipzig) damit weiter die beste Defensive der Liga (26 Gegentore).

