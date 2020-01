Platz 9: TSG 1899 Hoffenheim

Tabellenplatz: 7

7 Trainingslager: Marbella, Spanien

Marbella, Spanien Testspiele: Feyenoord Rotterdam (2:3), ADO Den Haag (1:2)

Die Kraichgauer konnten den Aufwärtstrend der letzten Partien in der Wintervorbereitung nicht bestätigen. Die Mannschaft von Trainer Alfred Schreuder verlor beide Testspiele gegen Vertreter der niederländischen Eredivisie und musste sich zudem mit personellen Problemen herumschlagen. Kapitän Kevin Vogt wurde nach internen Querelen mit Schreuder vorerst bis zum Ende der Saison an Werder Bremen verliehen. Noch schwerer wiegt jedoch der Ausfall von Torhüter Oliver Baumann, der der TSG aufgrund einer Meniskusverletzung wohl vier bis sechs Monate fehlen wird. Im Angriff ruhen die Hoffnungen neben dem lange verletzten Andrej Kramaric auf Rekordtransfer Munas Dabbur (12 Millionen Euro vom FC Sevilla). Die beiden Auftaktpartien gegen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen werden zeigen, in welche Richtung es für Hoffenheim geht.

Platz 8: VfL Wolfsburg

Tabellenplatz: 9

9 Trainingslager: Almancil, Portugal

Almancil, Portugal Testspiele: FC Seoul (1:1), Servette Genf (1:2)

In der Hinrunde dauerte es bis zum 10. Spieltag (0:3 gegen Borussia Dortmund), ehe die Wölfe erstmals als Verlierer vom Platz gingen. In der Folge lief bei den Niedersachsen aber nicht mehr viel zusammen. Lediglich zwei der letzten sieben Spiele vor der Winterpause konnten gewonnen werden und so stürzte das Team von Trainer Oliver Glasner ins Tabellenmittelfeld ab. Der Schuh drückt dabei nach wie vor im Angriff. Obwohl Torjäger Wout Weghorst mit sieben Treffern fast nahtlos an seine Leistungen aus der Vorsaison (17 Tore) anknüpfte, gab er im Sturmzentrum des VfL zu häufig den Alleinunterhalter. Das Resultat sind magere 18 Tore (Negativwert mit Fortuna Düsseldorf) und die Einsicht, dass ein Weghorst alleine nicht reicht, um oben ernsthaft anzuklopfen.

Platz 7: FC Augsburg

Tabellenplatz: 10

10 Trainingslager: Buggiba, Malta

Buggiba, Malta Testspiele: Hibernians FC (4:0), Cercle Brügge (3:3)

16 von 21 möglichen Punkten holte das Team von Trainer Martin Schmidt zum Abschluss der Hinrunde. Der Alias "Team der Stunde" passte völlig zurecht, schließlich punktete nur RB Leipzig noch mehr (19 Punkte). Für den FCA geht es nun darum, die überzeugende Form der zweiten Hinrundenhälfte auch zum Auftakt der Rückrunde zu halten. Mit Michael Gregoritsch gaben die Fuggerstädter einen vermeintlichen Stammspieler an den FC Schalke ab, allerdings spielte der Österreicher zuletzt am zehnten Spieltag und spielte damit in den Punkte-Wochen zuletzt keine Rolle. Das Team versteht sich gut, ist eingespielt und kann nun zum Auftakt gegen Borussia Dortmund beweisen, dass Form auch über den Winter konservierbar ist. Im Hinspiel kam Augsburg beim BVB mächtig unter die Räder (1:5), vergangenen Saison jedoch stolperte Meisterkandidat Dortmund am Lech.

Video - "Sind momentan dünn besetzt": FC Bayern schlägt vor Rückrundenstart Alarm 02:23

Platz 6: FC Schalke 04

Tabellenplatz: 5

5 Trainingslager: Fuente Alamo, Spanien

Fuente Alamo, Spanien Testspiele: VV St. Truiden (0:1), Hamburger SV (4:0)

Obwohl den Königsblauen gegen Ende der Hinserie mit zwei Unentschieden gegen Wolfsburg (1:1) und dem SC Freiburg (2:2) etwas die Puste ausging, bleibt ein insgesamt positiver Gesamteindruck bestehen. Der FC Schalke holte in der ersten Saisonhälfte genauso viele Punkte wie vor zwei Jahren, als es am Ende immerhin zur Vizemeisterschaft reichte. In der Winterpause justierten die Verantwortlichen noch einmal an zwei Stellschrauben nach. Für den teils stotternden Offensivmotor kam Michael Gregoritsch auf Leihbasis vom FC Augsburg und in der Innenverteidigung versucht Barças Jean-Clair Todibo die Ausfälle von Salif Sané und Benjamin Stambouli zu kompensieren. Für Unruhe wird jedoch weiter der bevorstehende Abgang von Alexander Nübel zum FC Bayern sorgen.

Amine Harit (links vorne) und Benito Raman (rechts vorne) bejubeln einen Heimsieg des FC SchalkeGetty Images

Platz 5: Bayer Leverkusen

Tabellenplatz: 6

6 Trainingslager: La Manga, Spanien

La Manga, Spanien Testspiele: FC Utrecht (3:4), FC St. Gallen (3:2)

Es war ein Auf und Ab für die Werkself in der Hinrunde. Das System von Trainer Peter Bosz, das ihm zu seiner Zeit beim BVB letztlich zum Verhängnis wurde, hat er in seiner ersten vollen Saison in Leverkusen stabilisiert. Dennoch unterliefen in Dortmund (0:4) und Frankfurt (0:3) empfindliche Auswärtspleiten. Auf der anderen Seite siegte man in der Allianz Arena (2:1) und gegen Schalke (2:1). Die letzten sieben Spiele der Hinrunde warfen 13 Punkte ab. In der Winterpause wurde mit Exequiel Palacios zudem ein hochveranlagter zentraler Mittelfeldmann verpflichtet, der die Brandt-Lücke schließen kann. Zudem band sich auch Bosz bis 2022 an den Verein. Das sorgt für Aufbruchstimmung.

Platz 4: Bayern München

Tabellenplatz: 3

3 Trainingslager: Doha, Katar

Doha, Katar Testspiele: 1. FC Nürnberg (2:5)

Die Verletzungssorgen plagen den FC Bayern auch im neuen Jahr. Mit Lucas Hernández, Niklas Süle, Kingsley Coman fallen gleich drei Leistungsträger im ohnehin stark ausgedünnten Kader der Münchner langfristig aus. Dazu fehlt Joshua Kimmich zum Rückrunden-Auftakt in Berlin gelbgesperrt - alles als optimale Voraussetzungen für eine Aufholjagd. Neuzugänge sind bislang weiter Fehlanzeige. Immerhin werden in der Hauptstadt Robert Lewandowski und Serge Gnabry wieder mit an Bord sein. Ob die beiden offensiven Leistungsträger jedoch auf Knopfdruck an ihre Leistungen aus der Hinserie anknüpfen können, steht auf einem anderen Blatt. Fakt ist, der FC Bayern braucht die Tore von Lewandowski, wenn sie ein ernstes Wörtchen um den historischen 30. Meistertitel mitreden wollen.

Robert Lewandowski - FC Bayern MünchenGetty Images

Platz 3: Borussia Mönchengladbach

Tabellenplatz: 2

2 Trainingslager: Jerez, Spanien

Jerez, Spanien Testspiele: SC Heracles Almelo (1:3), SC Freiburg (2:1)

Mit Thorgan Hazard verlor die Borussia im Sommer ihren vielseitigsten Offensiv-Star an den BVB. Was Max Eberl dann aber im Gegenzug an den Niederrhein lotste, machte den Verlust vergessen. Stafan Lainer kam von RB Salzburg, Breel Embolo vom FC Schalke und Marcus Thuram von EA Guingamp. Um es kurz zu machen: Alle schlugen voll ein. Vor allem die neue Offensive um Embolo, Thuram und Alassane Pléa gilt als neues Prunkstück der Fohlen und sorgte in der Hinrunde für elf Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen (35 Punkte). Besonders der Sieg gegen den FC Bayern am 16. Spieltag (2:1) beeindruckte. Nach einigen Schwierigkeiten zu Saisonbeginn groovte sich das Team unter seinem neuen Coach Marco Rose immer besser ein und entpuppte sich als ernst zu nehmender Meisterschaftskandidat. Aber: Das Aus im DFB-Pokal und der Europa League trübte die Stimmung zuletzt. Nur ein Sieg aus den letzten drei Ligaspielen. Gladbach wird es schwer haben, auch in der Rückrunde ganz oben mitzuspielen.

Video - #SotipptderBoss: Überraschungen zum Rückrundenstart 02:20

Platz 2: Borussia Dortmund

Tabellenplatz: 4

4 Trainingslager: Marbella, Spanien

Marbella, Spanien Testspiele: Standard Lüttich (0:0), Feyenoord Rotterdam (4:2), Mainz 05 (0:2)

Die Winterpause stand im Zeichen von Borussia Dortmund. Der Grund war der Transfer von Shootingstar Erling Braut Haaland. Mit der Verpflichtung des Norwegers schloss der BVB die größte Baustelle im Kader. Denn fiel Paco Alcácer aus, fehlte ein weiterer echter Stürmer in der Mannschaft. Im Trainingslager in Marbella stieß Haaland zur Mannschaft und wird, einer ersten Einschätzung von Lucien Favre zur Folge, "sofort weiterhelfen". Im Test gegen Mainz 05 klappte das schon ordentlich, auch wenn das Ergebnis nicht das gewünschte war. In der Liga startet der BVB beim FC Augsburg und zwar mit voller Kapelle. Im Hinspiel gab's einen 5:1-Kantersieg.

Platz 1: RB Leipzig

Tabellenplatz: 1

1 Trainingslager: -

- Testspiele: VfL Osnabrück (2:0)

Die Roten Bullen bleiben der Bundesliga-Krösus. Die Mannschaft von Julian Nagelmann setzte zum Ende des Jahres zu einer beeindruckenden Erfolgsserie an, an dessen Ende sieben Siege und ein Unentschieden standen. In dieser Verfassung sind die Sachsen ein mehr als ernst zu nehmender Kandidat auf den Titel. Einen Löwenanteil am Gewinn der Herbstmeisterschaft hatte Timo Werner mit beeindruckenden 18 Toren und sechs Vorlagen. Der Nationalstürmer ist aktuell in bestechender Form und traf in sieben der letzten acht Partien, insgesamt 12 Mal. Einzig der Abgang von Dauerbrenner Diego Demme zum SSC Neapel könnte bei der Dreifachbelastung stärker ins Gewicht fallen, als zunächst angenommen.

