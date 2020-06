Borussia Dortmund hat sich mit einem verdienten 2:0 (1:0)-Sieg im Topspiel bei RB Leipzig die Vizemeisterschaft gesichert. Torjäger Erling Haaland erzielte einen Doppelpack (30./90.+3). Der BVB war über die gesamten 90 Minuten das dominante Team, verpasste aber mehrfach das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Timo Werner, in seinem letzten Heimspiel für Leipzig, blieb blass.

So lief das Spiel:

Im Vergleich zur enttäuschenden Niederlage gegen den FSV Mainz 05 unter der Woche wechselte Trainer Lucien Favre auf zwei Positionen: Gio Reyna ersetzte BVB-Topscorer Jadon Sancho, auf dem rechten Flügel vertrat Mateu Morey den gelbgesperrten Achraf Hakimi.

Bundesliga Freiburg schnappt sich offenbar PSG-Talent VOR 4 STUNDEN

Bei Leipzig ließ RB-Coach Julian Nagelsmann den zuletzt starken Dani Olmo auf der Bank und gab dem zuletzt wenig eingesetzten Emil Forsberg eine Chance in der Startelf.

Im direkten Duell um die deutsche Vizemeisterschaft verzeichnete der BVB nach gut 15-minütigem Abtasten die erste Großchance des Spiels, allerdings scheiterte Erling Haaland aus kurzer Distanz an RB-Keeper Peter Gulácsi (15.).

Keine 60 Sekunden später ging der ungarische Nationalkeeper erneut als Sieger aus dem Privatduell mit Torjäger Haaland hervor, als er den Abschluss des Norwegers aus zehn Metern halblinker Position sicher festhielt (16.).

Angeführt von einem Mats Hummels in Spiellaune rissen die Dortmunder das Spiel von Minute zu Minute stärker an sich und vergaben nach 24 Spielminuten die nächste gute Gelegenheit. Nach grandiosem Außenristpass von Hummels scheiterte Thorgan Hazard aus wenigen Metern einmal mehr am glänzend aufgelegten Gulácsi (24.).

Beim Dortmunder Führungstreffer war aber auch der Leipziger Schlussmann absolut machtlos. Eine flache Hereingabe von Julian Brandt leitete Reyna mit einem Kontakt herrlich in den Lauf von Haaland weiter, der Gulácsi mit einem platzierten Schuss in die Ecke dieses Mal keine Abwehrchance ließ (30.). Ausgangspunkt dieses Bilderbuch-Angriffs war ein überragendes Hummels-Solo gegen drei Leipziger in der eigenen Hälfte.

Die Dortmunder Flut an Topchancen setzte sich gegen luftig verteidigende Leipziger in Hälfte zwei nahtlos fort. Nach Vorlage von Haaland spitzelte der aufgerückte Morey den Ball an Gulácsi, aber auch knapp am Leipziger Tor vorbei (47.).

Fünf Minuten später war es wieder einmal Gulácsi, der sein Team vor dem überfälligen 0:2 bewahrte. Der Ungar lenkte Haalands wuchtigen Vollspannschuss aus kurzer Distanz mit viel Glück und etwas Geschick an die Latte (52.).

Leipzig erhöhte in der Folge zwar langsam die Schlagzahl, fand in der Schlussphase gegen eine aufmerksam verteidigende BVB-Mannschaft aber kaum Lücken. Bis auf zwei Abschlüsse von Linksverteidiger Angeliño (85./89.) und einen wenig gefährlichen Kopfball von Patrik Schick (90.+1) hatte die Nagelsmann-Elf kaum zwingende Chancen zu bieten.

Mit der letzten Aktion des Spiels vollendete Haaland einen BVB-Konter und grätschte einen Brandt-Pass entschlossen zum 2:0-Endstand über die Linie (90.+3).

Die Stimmen:

Emil Forsberg (RB Leipzig): "Wir haben viele Fehler gemacht, die Ballsicherheit war nicht da. Bei diesem Wetter und diesem Gegner wird es dann ganz schwer."

Mats Hummels (Borussia Dortmund): "Wir hatten am Mittwoch einen Spannungsabfall und wollten eine Reaktion zeigen. Das haben wir geschafft. Wir haben ein absolutes Topspiel gemacht, eines unserer besten Spiele in der Saison. Da war ziemlich viel Gutes heute dabei."

Julian Brandt (Borussia Dortmund): "In der ersten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, wo wir sehr viel Ballbesitz und Chancen hatten."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Leipziger Einladungen an den BVB

Leipzigs riskantes Abwehrverhalten mit einer extrem hoch stehenden letzten Linie ging gegen den BVB nach hinten los. Immer wieder hebelten die Dortmunder Leipzigs Abwehrreihe mit hohen, langen Bällen - vor allem von Hummels - aus den Angeln und kamen so zu einer Fülle an Topchancen. Bei konsequenterer Chancenverwertung hätte der BVB-Sieg noch deutlich höher ausfallen können.

Die Statistik: 83

Haalands Treffer zum 1:0 war zugleich das 83. Tor des BVB in dieser Spielzeit. Damit stellten die Borussen einen neuen Vereinsrekord für geschossene Tore in einer Bundesliga-Saison auf.

Das könnte Dich auch interessieren: Kampf gegen Rassismus: MLS-Profis gründen "Black Players Coalition"

Play Icon WATCH Zorc bleibt optimistisch: "Mainz war hoffentlich ein Einzelfall" 00:00:35

Premier League Chelsea-Neuzugang Werner: So empfängt ihn Rivale Giroud VOR 6 STUNDEN