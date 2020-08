Für Robert Lewandowski geht es heute mit dem FC Bayern gegen Olympique Lyon um den Einzug ins Champions-League-Finale. Doch der Pole kann mit den Münchenern nicht nur das Triple schaffen. Lewandowski könnte mit insgesamt elf Titeln oder Auszeichnungen die Saison beenden. Die Meisterschaft sowie den DFB-Pokal hat der Stürmer schon gewonnen, dazu kommt Titel des Bundesliga-Torschützenkönigs.

Auch im Pokal traf kein Spieler so oft wie Lewandowski (sechs Tore). Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf/vier) sowie Filip Kostic (Eintracht Frankfurt/drei) folgen dort hinter dem Polen. In der Bundesliga hielt Lewandowski (34) den mittlerweile zu Chelsea gewechselten Timo Werner (28) klar auf Distanz.

Als nächstes könnte der 31-Jährige nun den Titel in der Königsklasse gewinnen. Bis dahin müssen die Bayern allerdings noch zwei Siege einfahren. Zunächst wartet am heutigen Abend Überraschungsmannschaft Olympique Lyon (ab 21:00 Uhr im Liveticker), die unter anderem Manchester City und Juventus Turin aus dem Wettbewerb warf. Am 23. August ginge es Lewandowski mit den deutschen Rekordmeister im Endspiel gegen Paris Saint-Germain.

Lewandowski kann auf weitere Titel hoffen

Den Titel des besten Torschützen in der Champions League hat der ehemalige Dortmunder aber schon sicher in der Tasche. Mit 14 Treffern liegt Lewandowski klar vor seinem ärgsten noch im Wettbewerb befindlichen Konkurrenten, Teamkollege Serge Gnabry (sieben Tore). BVB-Torjäger Erling Haaland rangiert in dieser Wertung mit 10 Treffern auf Rang zwei, kann aber nicht mehr eingreifen.

Mit zwei möglichen Siegen im europäischen Supercup (24.09.) und deutschen Supercup (30.09.) könnte der Bayern-Star seine Titelsammlung schon auf acht Erfolge anheben. Schließlich hat Lewandowski die Möglichkeit noch drei Auszeichnungen abzuräumen.

Der Titel Deutschlands Fußballer des Jahres ist dem Polen wohl nicht zu nehmen. Auch bei der Wahl von Europas Fußballer des Jahres und des Weltfußballers durch die FIFA hat Lewandowski sicher gute Chancen.

Die üblichen Titelträger - Lionel Messi und Cristiano Ronaldo - sind bereits aus der Champions League ausgeschieden. Einzig PSG-Star Neymar, der mit den Franzosen im Finale der Königklasse steht, könnte dem Bayern- Torjäger wohl noch einen Strich durch die Rechnung machen.

Diese Titel holte Lewandowski bzw. kann er noch gewinnen:

1. Deutscher Meister (gewonnen am 16. Juni)

2. Bundesliga-Torschützenkönig (gewonnen am 27. Juni)

3. DFB-Pokalsieger (gewonnen am 4. Juli)

4. Torschützenkönig im DFB-Pokal (gewonnen am 4. Juli)

5. Champions-League-Sieger (23. August)

6. Torschützenkönig der Champions League (23. August)

7. Europäischer Supercup (24. September)

8. Deutscher Supercup (30. September)

9. Deutschlands Fußballer des Jahres (noch offen)

10. Europas Fußballer des Jahres (noch offen)

11. Weltfußballer (noch offen)

