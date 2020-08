Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hat einen Startelf-Einsatz des wiedergenesenen Benjamin Pavard im Champions-League-Halbfinale gegen Olympique Lyon am Mittwoch (21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) ausgeschlossen. "Für die Startelf ist er noch keine Option, aber für den Kader", sagte der 55-Jährige auf der Pressekonferenz vor der Begegnung in Lissabon.

"Benji [Pavard; Anm. d. Red.] hat sehr hart gearbeitet und ich bin happy, dass er bei uns ist", fügte Flick hinzu.

Der französische Weltmeister hatte aufgrund einer Bandverletzung an der linken Fußwurzel das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea (4:1) sowie die Gala in der Runde der letzten Acht gegen den FC Barcelona (8:2) verpasst. Am Montag absolvierte er nach rund drei Wochen erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings.

In der Vorschlussrunde kann Flick somit personell wieder aus dem Vollen schöpfen. "Wir sind alle komplett vollzählig, alle 27 Spieler wären auch einsatzfähig", betonte der 55-Jährige.

FC Bayern: Flick lässt personelle Änderungen offen

Änderungen in der Startelf gegenüber dem historischen 8:2 im Viertelfinale gegen den FC Barcelona ließ sich der Coach offen. "Ich schaue mir immer das Abschlusstraining an und danach entscheiden wir mit dem Trainerteam, wie die erste Elf aussehen könnte", sagte Flick vor dem Champions-League-Halbfinale am Mittwoch gegen Olympique Lyon (21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de).

Favoritenschreck Lyon sei laut Flick "hervorragend" und eine "sehr laufstarke Mannschaft" mit einer "enormen Qualität defensiv wie offensiv". Allerdings betonte Flick, dass sein Team "sehr fokussiert" sei und "große Ziele" habe. "Das Spiel fängt bei 0:0 an, wir müssen 90 Minuten mit der Intensität wie gegen Barcelona auf dem Platz sein", sagte er.

(mit SID)

