Stürmer Salomon Kalou von Hertha BSC hat der Fußball-Bundesliga mitten in der Diskussion über einen Wiederbeginn möglicherweise einen Bärendienst erwiesen. In einem selbst aufgenommenen Facebook-Livevideo vom Montagmittag ist der Ivorer dabei zu sehen, wie er auf dem Vereinsgelände und in der Kabine einige Mitspieler und Mitarbeiter des Klubs per Handschlag begrüßt.

Für die Deutsche Fußball Liga (DFL) kommt das Video zur Unzeit. Die 36 Profiklubs hoffen auf eine Fortsetzung der ersten beiden Ligen noch im Mai, dafür wurde ein umfangreiches Hygienekonzept ausgearbeitet. Auf Basis dieses Dokuments sollen die Bundesregierung und die Länderchefs am Mittwoch über einen Wiedereinstieg in die Saison beraten.

In Kalous Video ist zudem zu sehen, wie ein Hertha-Mitarbeiter einen Abstrich bei Innenverteidiger Jordan Torunarigha nimmt. Der Mitarbeiter ruft am Ende des 25-Minuten-Streams: "Sala, lösch das Video, bitte!" Der Verein war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken ließen nicht lange auf sich warten Der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, Kevin Kühnert, twitterte umgehend, dass das Konzept der DFL aufgrund der Verantwortungslosigkeit einiger Vereinsvertreter scheitern wird.

Der Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga ruht seit Mitte März. Nach "SID"-Informationen plant die DFL für eine Wiederaufnahme am 15. Mai. Am Freitag hatten drei positive Coronafälle beim 1. FC Köln Aufsehen erregt. In einer zweiten Testung waren alle Ergebnisse bei den Rheinländern negativ.

Hertha-Stars lassen sich über Gehaltsverzicht aus

Doch das ist nicht der einzige Aufreger im mittlerweile gelöschten Livevideo des Ivorers. In der Kabine lassen sich die Hertha-Profis auch über das Thema Gehaltsverzicht aus. Wirklich begeistert scheinen die Profis von der Maßnahme generell nicht zu sein. Ibisevic beschwert sich zudem darüber, dass ihm offenbar 11% statt 10% seines Gehalts abgezogen wurden.

"Ich verstehe es nicht“, sagt Ibisevic auf Englisch im Hintergrund: "Das ist verrückt. Ich verstehe nicht, warum sie das machen. Ich werde ihn fragen: Verarscht ihr uns?"

Ob die anderen Spieler außer Kalou wissen, dass der Stürmer das Geschehen in der Kabine live ins Internet übertrug, ist nicht zu erkennen.

