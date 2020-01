Auf der Pressekonferenz nach dem Match gegen die Hertha meinte der Münchener Trainer: "Wir haben das ganze intern bewertet. Jetzt haben wir wieder eine Woche Zeit. Schauen wir, was dabei rumkommt."

Müller, der in Berlin den Treffer zum 1:0 erzielte, sagte zu der Thematik weiter: "Falls die Spiele in den nächsten Wochen nicht so gut ausfallen, hätten wir uns verstärken müssen." Jeder habe "andere Blickwinkel auf gewisse Dinge", meinte der Weltmeister von 2014 und fügte an:

" Deswegen werden schon summa summarum die richtigen Entscheidungen getroffen, auch wenn es hinterher natürlich einfacher ist festzustellen, ob es die richtige Entscheidung war. "

Auch Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic äußerte sich vor dem Spiel gegen die Hertha zu potentiellen Wechseln im Januar: "Der Winter-Transfermarkt ist schwer, weil die Klubs nicht gerne ihre besten Spieler im Winter abgeben wollen. Unsere Mannschaft zu verstärken ist auch schwer, weil sie schon sehr gut ist."

Vor allem auf der Position des Rechtsverteidigers wird wohl nach einer Verstärkung gesucht. Laut "Sport1" sind dabei die Gespräche der Münchener mit einem Kandidaten weit fortgeschritten.

