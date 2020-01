Dennoch schob der 23-Jährige die Favoritenrolle von Leipzig weg. "Wir sehen uns nicht als Favorit auf die Meisterschaft. Das sind und bleiben der FC Bayern und Borussia Dortmund", meinte Werner dazu. Das Ziel von RB sei es allerdings, "in den kommenden Jahren etwas in den Händen zu halten", also Titel zu gewinnen.

Auch zu den anhaltenden Gerüchten um einen Wechsel im kommenden Sommer bezog der Stürmer Stellung, wenn auch vage. Auf die Frage, ob er einen Transfer für 2020 ausschließe, antwortete Werner: "Ich schließe grundsätzlich nie etwas aus." Gleich darauf schränkte der 23-Jährige allerdings ein:

" Gleichzeitig verschwende ich daran aber keinen Gedanken. Jeder sieht, wie wohl ich mich bei RB fühle. "

Bayern-Wechsel? Werner macht sich "keine Gedanken"

Zuletzt hieß es aus England, der FC Chelsea sei an einer Verpflichtung interessiert. Einen Wechsel zum FC Bayern kann sich Werner aktuell aber nicht vorstellen, wie er in dem Gespräch betonte. "Ich habe einen Vertrag bis 2023 unterschrieben, da mache ich mir keine anderen Gedanken", stellte der Angreifer klar.

Erst im vergangenen Sommer verlängerte Werner seinen Vertrag bei den Leipzigern. Zuvor hatte es zahlreiche Gerüchten um einen Transfer nach München gegeben. In dieser Saison erzielte der Nationalspieler in 25 Spielen schon 23 Tore, alleine in der Bundesliga traf Werner bereits 18 Mal.

