Die Fans dürfen sich als Gewinner der Vergabe der Medienrechte am deutschen Profifußball fühlen. Die Zuschauer brauchen auch ab der Saison 2021/22 weiterhin "nur" zwei Abos (Sky und DAZN), um alle Partien live im Pay-TV oder Internet verfolgen zu können. Zudem bleibt die ARD-Sportschau die erste Adresse für die Zusammenfassungen im Free-TV. Auch im ZDF-Sportstudio läuft weiter die Bundesliga.

Sky hat sich die Rechte für die Partien am Samstag, den Wochenspieltagen (Dienstag und Mittwoch) sowie den Konferenzen gesichert. Die Freitags- und Sonntagsspiele laufen auf der Streaming-Plattform DAZN.

Prosieben/SAT.1 hat etwas überraschend das Paket mit den neun Livespielen für das Free-TV erworben. Die 2. Liga wird komplett von Sky übertragen, die neu eingeführten Partien am Samstagabend laufen zudem parallel bei Sport1.

Corona-Pandemie drückt Einnahmen

Der deutsche Profifußball muss das schlechte Timing der Auktion inmitten der Coronakrise mit einem Einnahme-Einbruch bei den Medienrechten bezahlen. Für die vier Spielzeiten von 2021/22 bis 2024/25 kassieren die 36 Klubs der Bundesliga und der 2. Liga durchschnittlich 1,1 Milliarden Euro pro Saison (4,4 Milliarden insgesamt).

Bei der zurückliegenden Vergabe der Rechte für den deutschsprachigen Raum vor vier Jahren hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) noch 1,16 Milliarden Euro (4,64 Milliarden insgesamt) erzielt. Damit konnte DFL-Boss Christian Seifert, der den Ausgang des Milliarden-Pokers am Montag in Frankfurt/Main erst den Klubchefs und dann der Öffentlichkeit präsentierte, erstmals seit der Kirch-Pleite im Jahr 2002 keine Steigerung der Medienerlöse vermelden.

Spielplan-Änderungen in der Bundesliga

Schon vor der Vergabe der Medienrechte am deutschen Profifußball war klar, dass es ab der Saison 2021/22 Änderungen beim Spielplan geben wird. Statt der fünf Bundesliga-Partien am Sonntag um 13:30 Uhr und der fünf Begegnungen am Montag um 20:30 Uhr werden zehn Spiele am Sonntagabend um 19:30 Uhr stattfinden. Das zweite Sonntagsspiel wird um 17:30 Uhr statt um 18:00 Uhr angepfiffen.

Das Zweitliga-Topspiel steht am Samstag um 20:30 Uhr statt am Montag auf dem Programm, die weiteren Zweitliga-Begegnungen am Samstag werden eine halbe Stunde später als bisher um 13:30 Uhr angepfiffen. Zudem werden am vorletzten Spieltag nicht mehr wie bisher alle Bundesliga-Partien parallel stattfinden, der Spieltag wird "normal" mit unterschiedlichen Anstoßzeiten ausgetragen.

Bundesliga-TV-Rechte: Wer zeigt was?

SKY

- Paket A: Konferenz am Samstag (15:30 Uhr) sowie Konferenzen am Dienstag und Mittwoch (jeweils 20:30 Uhr)

- Paket B: Einzelspiele am Samstag (15:30 Uhr), am Dienstag und am Mittwoch (jeweils 18:30 Uhr und 20:30 Uhr) sowie Relegationsspiele zur Bundesliga

- Paket C: Spiele am Samstag (18:30 Uhr) sowie DFL-Supercup (an einem Samstag um 18:30 Uhr)

- Paket F: Spiele der 2. Liga am Freitag, Samstag (13:30 Uhr) sowie Sonntag. Außerdem die Relegation zur 2. Liga

- Paket G: Spiele der 2. Liga am Samstagabend (20:30 Uhr)

DAZN

- Paket D: Spiele am Freitag (20:30 Uhr) sowie am Sonntag (15:30 Uhr, 17:30 Uhr und 19:30 Uhr)

ProSieben/SAT.1

- Paket E: Eröffnungsspiel der Bundesliga und 2. Liga, 17. Spieltag der Bundesliga, Rückrundenauftakt der Bundesliga, Relegationsspiele zur Bundesliga und zur 2. Liga, DFL-Supercup

Sport1

- Paket G: Spiele der 2. Liga am Samstagabend (20:30 Uhr)

- Paket K: Highlight-Zusammenfassung am Sonntag (6:00 Uhr bis 15:00 Uhr)

- Paket N: Highlight-Clips ab Montag (0:00 Uhr)

