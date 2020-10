In der 34. Minute schoss Vincenzo Grifo die Gäste wie aus dem Nichts in Führung. Die Gäste hatten etwas Glück, dass der Ball gegen die Eckfahne rollte und somit im Spiel blieb. Christian Günter wurde im Rückraum in zentraler Position bedient und passte in die linke Strafraumhälfte, wo Grifo den Ball mit der Innenseite per Direktabnahme flach zum 1:0 ins lange Eck schob.