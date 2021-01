In der Wohnung, in der Embolo sich angeblich zum Basketball gucken verabredet hatte, war er in der Nacht zum Sonntag alleine angetroffen worden. Der 23-Jährige bestreitet, Gast der nach Corona-Vorschriften verbotenen Zusammenkunft gewesen zu sein, nach "SID"-Informationen allerdings entspricht diese Aussage nicht der Wahrheit.