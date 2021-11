Fußball

Bundesliga-Tipps: RB Leipzig am 13. Spieltag zurück in der Erfolgsspur - Siege auch für FC Bayern und BVB

Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 13. Bundesliga-Spieltag einen Heimsieg des FC Bayern gegen Arminia Bielefeld. Der BVB setzt sich in Wolfsburg durch. Der SC Freiburg kassiert in Bochum die dritte Niederlage in Folge. RB Leipzig holt zu Hause drei Punkte gegen Bayer Leverkusen. Tippt mit auf kicktipp.de/sotipptderboss.

00:02:56, vor einer Stunde