Fußball

Bundesliga-Tipps und Topfakten zum 19. Spieltag

Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 19. Bundesliga-Spieltag einen Heimsieg des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim und Trainer Sebastian Hoeneß. Der BVB findet mit einem knappen Erfolg gegen Augsburg zurück in die Erfolgsspur. Frankfurt setzt sich gegen Hertha durch und Bielefeld triumphiert in Köln. Tippt mit auf kicktipp.de/sotipptderboss.

00:03:42, 8 angesehen, vor einer Stunde