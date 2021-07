Eine Ansage, die nicht unbegründet ist. Denn die erste Saison Meuniers im schwarz-gelben Trikot fiel rein sportlich betrachtet durchaus enttäuschend für alle Parteien aus.

Der Abwehrspieler konnte an seine guten Leistungen aus der Zeit bei Paris St. Germain nicht anknüpfen und blieb dementsprechend unter seinen Möglichkeiten. So bestritt der 29-Jährige in der Liga zwar 21 Partien (17 davon in der Startelf). Allerdings machte er eher mit Flüchtigkeitsfehlern als mit herausragenden Defensivaktionen auf sich aufmerksam.

Immerhin: Bei der noch laufenden Europameisterschaft konnte der Nationalspieler für Belgien sein Potenzial wieder weitgehend auf den Platz bringen - und offenbar auch Zorc von seinen Qualitäten überzeugen. "Er hat mir gut gefallen bei der EM. Er hatte gute Vorstöße über die Seite und hat gute Flanken geschlagen", lobte er 58-Jährige seinen Dortmunder Schützling.

Der BVB-Verantwortliche will ihn deshalb nicht zu früh abschreiben. "Wir waren uns einig, jetzt eine Reset-Taste zu drücken", sagte Zorc nach einem Vieraugengespräch mit dem Spieler.

Meunier: "Es geht jetzt noch einmal von vorne los"

Auch Meunier hatte sich im Nachgang an die Bundesliga-Spielzeit diesbezüglich geäußert und sich selbstkritisch gezeigt: "Das war nicht der Thomas Meunier, den ich kenne - und das haben die Leute ebenfalls gesehen."

Er wolle bei seiner Rückkehr aus dem Urlaub wie ein Neuzugang der Borussia wirken: "Es geht jetzt noch einmal von vorne los, als hätte ich gerade erst in Dortmund unterschrieben", so der Ex-PSG-Star.

Der Vertrag des 52-fachen Nationalspieler Belgiens bei der Borussia läuft noch bis 2024.

